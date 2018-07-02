蔡英文称核废料无解所以核电很贵 遭怒批：您错了

原标题：蔡英文称核废料无解所以核电很贵 台核四前厂长：您错了！

台湾核四电厂。（图片来源：台湾“中时电子报”）

中国台湾网7月1日讯 台当局领导人蔡英文6月28日出席公开活动时，对于中小企业呼吁当局要稳健供应水、电的诉求，蔡回应，台湾过去仰赖核电，但核废料处理价格昂贵，因此核能并不便宜，并大谈能源改革要赶快做。

据台湾“中时电子报”报道，对于蔡英文“核能很贵”一说，核四前厂长王柏辉怒批“您真的错了！”

7月起，台湾将核四厂尚未使用燃料送到美国的举动，引起学者疾呼表态不同意。台湾核能学会理事长李敏表示，核四厂3000亿的投资将泡汤，绿营选前奢言台湾没核电不会缺电，选后推动“非核家园”，但仅两年已让台湾陷于缺电窘况！绿能代核能的风电、太阳能都在台湾中南部，解决不了台湾北部供电缺口。如果核四厂没有封存，核一厂顺利进行执照更新，台湾目前才不会缺电。

核四厂退休厂长王伯辉也在脸谱网（Facebook）贴文表示，把燃料棒运出台湾是不智之举，“因为核废料无解，所以核能很贵”的说法是“真的错了”！核四的设计就是把高低阶核废料40年之内都储存在厂内，目前美国已经修正法规，允许用过的核燃料再使用！它是资产，不是废料了！

许多网友看了王伯辉的帖文，也纷纷表示“执政党想说以前的建设没分到羹，现在要开始建设分杯羹”“深澳电厂、还有最大条的风力电场、南向基金等等无一不是烧大钱”“反正English菜是铁了心，说再多的真心话也无路用”。

有资料表明，核电成本主要源自于前期的建造成本，而由于核原料虽然体积小但蕴含能量很大，2400吨标准煤所放出的能量仅需1000克铀裂变即可得到，核电站发电成本远低于燃煤发电，综合建造成本和发电成本，核电总成本远低于其他电源。（承志）

责任编辑：张玉