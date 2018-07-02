美媒称保护大熊猫栖息地很值:投资获10倍以上收益

原标题：美媒称保护大熊猫栖息地“物超所值”：投资获10倍以上收益

参考消息网7月2日报道 美媒称，大熊猫自然栖息地的服务价值远高于用于保护所投入的费用。

据美国石英财经网站6月28日报道，中国境内供大熊猫翻滚打闹的土地比这些熊科动物本身对环境的影响要大得多。中国科学院研究人员牵头开展了一项研究，6月28日发表的研究结果显示，2010年，保护大熊猫自然栖息地带来的价值约为26亿美元（1美元约合人民币6.6元——本网注），是那年大熊猫保护费用的10倍以上。

报道称，这篇论文载于《现代生物学》杂志，其论点依据是：大熊猫最喜欢的生态系统——具体地讲就是长满竹子的山区森林——因其他种种原因而富有价值。研究人员称，这些土地还可以被当地人用来种植庄稼、放牧牲畜、获取天然水源和柴火。此外，天然林从空气中分离二氧化碳，吸收土壤中的雨水，并促进养分从植物循环到栖息在森林中的所有其他动物，然后周而复始。

论文还指出，大熊猫作为“偶像物种”可提供文化价值，能给全世界人们带来欢乐——那可以说是无价的。

这项研究计算出，2010年，华中地区总共超过3.3万平方公里的67个大熊猫保护区所提供的各种“服务”价值约为26亿美元。与此同时，保护这些土地只花费了2.55亿美元。作者们写道，保护大熊猫栖息地的这一明显效益足以说服那些“曾提议最好听任大熊猫灭绝的记者”。

报道称，全球生态系统结合在一起提供了约125万亿美元的经济价值，但这一贡献往往并未得到承认。大熊猫保护工作非常了不起，特别是考虑到正是人类通过城镇开发直接破坏、通过气候变化间接破坏了大熊猫的许多自然栖息地。毫无疑问，大熊猫所栖息的森林是各种各样生物的绝妙栖息地——仰鼻猴、羚羊、黄金雉鸡和岩羊等，其中有些也是濒危物种或脆弱物种。（编译/何金娥）

这是在中国大熊猫保护研究中心卧龙神树坪基地拍摄的大熊猫（2018年4月25日摄）。新华社记者 薛玉斌 摄

责任编辑：张玉