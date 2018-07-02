加长版复兴号京沪线开跑 15日起北京将迎暑运高峰

原标题：“加长版”复兴号京沪线开跑

昨天上午10点，由北京发往上海虹桥站的G7次“复兴号”高铁从北京南站缓缓驶出，这是铁路部门首次采用16辆长编组“复兴号”列车，也是目前投入运营的最长、载客量最大的“复兴号”高铁列车，总定员可达1193人，是普通“复兴号”列车的两倍。

长编组“复兴号”容量更大 更人性化

7月1日是2018年暑运第一天，按照中国铁路总公司统一部署，铁路部门正式实施第二阶段列车运行图调整。其中的重头戏当属长编组“复兴号”上线京沪高铁。昨天上午10点整，G7次长编组“复兴号”动车组缓缓驶出北京南站的站台，该趟列车以每小时350公里的速度行驶，于下午2点28分到达上海虹桥站，全程4小时28分钟。

据了解，此前投入运营的“复兴号”都是8辆短编组列车，在春运等客流高峰期，会重联组成16辆编组列车，拥有可灵活解编的优点，但列车中间多出的两个车头会影响载客能力。而16辆长编组“复兴号”将车头部分换为正常车厢，可以进一步提升列车的综合运力，其总定员数量更是普通“复兴号”列车的两倍。

“今天开行的16辆长编组‘复兴号’列车总长度达414.26米，总定员达1193人，其中商务座22个，一等座148个，二等座1023个，比原来重联组成的16辆编组列车多出41座位。”据北京铁路局客运处车站管理科科长朱殿萍介绍，16辆长编组“复兴号”高铁率先在京沪高铁北京南-上海虹桥间首次投入运营，车次分别为：G7/G14次、G3/G2次、G11/G10次、G149/G118次。

除了“容量更大”外，长编组“复兴号”列车还新增了不少人性化设施。其中无线Wi-Fi上网与之前相比更加稳定，坐席的充电口区域增加了USB接口，餐车设备设施空间更大了，并增添微波炉等服务设备。列车照明系统还可以对车厢内的色温进行变换，灯光可在“冷光”与“暖光”之间平滑调节，此外，无障碍卫生间也更加宽敞。

本月15日起北京三大站迎暑运客流高峰

记者从中国铁路总公司获悉，今年暑运期间，全国铁路预计发送旅客6.47亿人次，同比增加4590万人次，增长7.6%，日均发送1043万人次。

北京铁路局预计发送旅客6516万人，同比增加430.2万人，增长7.1%。其中，预计发送中长途旅客3125.3万人，同比增加206.3万人，增长7.1%。

其中，北京站预计发送旅客769万人，同比去年增加15.7万人，增幅2.1%，客流高峰日预计出现在8月25日，预计发送旅客15万人；北京西站预计发送旅客1147万人，同比去年增加12.3万人，增幅1.2%，客流高峰预计出现在7月15日至20日及8月25日至31日，高峰日将发送超过20万人以上；北京南站预计发送旅客899万人，同比去年增加30万人，同比增长3.4%，客流高峰预计出现在7月上旬或8月下旬，高峰日发送旅客将达到18.7万人。

铁路部门预计，今年暑期客流将以旅游、学生流为主。为满足暑期旅客出行需求，北京三大火车站计划增开旅客列车34对。其中，增开北京站发往哈尔滨西、齐齐哈尔南、赤峰、北戴河、秦皇岛、德州、唐山、昌黎、清河城、石家庄、沙岭子西、涞源等方向20对旅客列车；增开北京西站发往西安北、郑州、临汾、合肥、兰州、日照、涞源、邯郸、清河城等方向10对旅客列车；增开北京南站发往唐山、德州、保定等方向4对旅客列车。

新京报记者 裴剑飞

责任编辑：张玉