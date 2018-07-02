手机国内流量“漫游费”终结 5G时代还能省多少钱

原标题：央财评论丨手机国内流量“漫游费”终结 未来，5G时代还能省多少钱？

7月1日开始，手机国内流量漫游费时代正式终结。

这是继去年9月1日三大电信运营商全面取消手机国内长途费、漫游费之后的又一次重大提速降费举措。

三大运营商在采访中均表示，在固网宽带、中小企业专线、国际漫游等等方面还将持续推进提速降费。工信部统计显示，中国近三年来的固定宽带平均资费下降90%，移动流量资费平均下降83.5%；提速降费工作开展以来，中国用户使用1GB流量的平均费用，从2014年底的139元降到2017年底的23元。

流量漫游费取消后，能节省多少钱？哪些用户最受益？账该怎么算？《央视财经评论》邀请了信息消费联盟理事长项立刚和央广财经评论员王冠做客演播室，共同来进行深度评论。

流量“漫游费”终结 谁最获益？

项立刚：流量“漫游费”终结对经常出行者最有益

信息消费联盟理事长 项立刚：取消之后对经常出差到外地的人有很大的好处，但是，漫游费对于不出差的人来说价值不是特别大。说到能省多少钱？每个人的情况不同，完全做到量化不可能。现在因为有了微信，每用户每个月3、5个G使用正常，你在本地有3、5G流量，看一些视频，如果要出差就1个G、2个G，如果用流量包基本上看大概是30块钱到60块钱这样一个水平，也就是说有可能对经常出差的人来说，一个月会省30—60块钱。

王冠：运营商拥有的空间会更大

央广财经评论员 王冠：在4G时代也许更多的看到to C的用户，5G时代，会大量地看到to B，也就是各行各业都会进行相应的对接，所以想和大家分享一下思考，5G箭在弦上，真的是万物互联前景无限。到时候运营商用来挣钱的维度，比现在多太多了。

真正的流量“不限量” 何时到来？

项立刚：真正的不限量套餐需等5G

信息消费联盟理事长 项立刚：5G有很大的可能和机会，4G一个基站提供的是几百兆到一个G的流量，5G一个基站提供的流量是20G以上，所以它提供的这些东西要强大得多，有可能不限流量成为可能，为什么要限流量？就是能力不够，如果能力够了就不用限了。

王冠：用户多是糊涂账 靠管更要靠竞争

央广财经评论员 王冠：一方面提速降费进一步落实，另一方面，在用户都是糊涂账的情况下，靠管更要靠竞争。

对于整个套餐中包含流量的，这个流量有点像开车加油一样，无法进行透明的监管，所以我更期待的，是三大运营商白热化的竞争。实际上竞争给消费者更多的选择，让它希望进一步地去完成费用的降低，但是如何营造一个更好的竞争模式和空间，是非常期待的。

5G时代，提速降费能否再升级？

项立刚：提速降费的根本力量是技术革命

信息消费联盟理事长 项立刚：降费是技术的革命，2G一个基站2兆的流量，所以1G流量的费用是1万块钱，3G的时候1G流量是500块钱，在2014年还要100多块钱，4G的流量基本上是30块钱左右，现在收到23块钱了，还有下降的空间。在5G的时候，1G流量价格可能就是1块钱或者是5毛钱。

2G只用2兆的流量，到5G会用20兆的流量，路变得特别宽，可以容纳更多的人来跑，所以降价存在很大的空间。

我们期待新的技术。打破垄断促进竞争有没有作用？提速降费的根本力量是技术革命。

责任编辑：张玉