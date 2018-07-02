新京报：辽宁步入深度老龄社会 对全国也是个警示

原标题：辽宁步入深度老龄社会，对全国也是个警示

■ 观察家

要应对老龄化社会，既需要进一步健全社会养老保障体系，也需要适当提高育龄夫妇的生育意愿，让更多的夫妇愿意生二孩。

媒体报道称，辽宁省老龄办公布的《辽宁省2017年老年人口信息和老龄事业发展状况报告》数据显示，截至2017年末，辽宁省户籍总人口为4232.57万人，60周岁及以上户籍老年人口958.74万人，占总人口的22.65%，辽宁省已经步入了深度老龄化社会。

辽宁省步入了深度老龄化社会的主要原因有三个：一是出生率下降，使少年儿童的人口数量和比重减少，老年人口的数量和比重相对增加。二是老年人口寿命延长，使老年人口的比重增加，加速了人口老龄化。三是人口流出也在一定程度上加剧了辽宁人口老龄化社会的到来。如2017年人口净流出达8.9万，在全国排名仅位于吉林、黑龙江之后。

出生率下降和寿命延长都会改变人口的年龄构成，但出生率下降的影响更大。寿命延长使老年人口数量增加，但要影响到人口老龄化则需要较长的时间。而出生率的降低将立即减少幼儿人口，提高老年人在人口结构中的比例。

辽宁省统计局的数据显示，2016年和2017年辽宁省的出生率分别为6.60‰和6.49‰，而这两年全国的出生率分别为12.95‰和12.43‰。可见，辽宁省的出生率仅为全国的一半左右。而且，辽宁省人口从2011年就开始进入了负增长。其中，2016年和2017年辽宁省人口自然增长率分别为-0.18‰和-0.44‰。

要知道，2016年和2017年是全面二胎政策实施的头两年，居然也无法扭转辽宁省人口负增长的势头，可见辽宁的二胎生育意愿之低迷。

辽宁省生育意愿低迷的原因何在？其中一个重要原因是辽宁省作为老工业基地，职工人数占人口比例较大，城镇化率较高。根据2017年的数据，辽宁省城镇人口占常住人口的比重为67.49%，而全国范围这一比重为58.52%。无论是中国还是世界上其他国家，都存在一种普遍情况：城镇化水平越高，生育率越低。

由于老龄化程度持续升高，包括辽宁省在内的东北三省养老保险基金已经出现收不抵支的情况。面对此种形势，养老保险基金中央调剂制度显得尤为必要。

实际上，不但辽宁省已经步入了深度老龄化社会，全国的老龄化进程也在加速。国家统计局的数据显示，2017年，我国60岁以上的老年人口已达2.4亿，占总人口比例达到17.3%。据预测，到2030年，60岁以上人口占比将达25%左右。到2050年前后，中国老年人口数将达到峰值4.87亿，占总人口的34.9%。

就此而言，要应对老龄化社会，既需要进一步健全社会养老保障体系，也需要适当提高育龄夫妇的生育意愿，让更多的夫妇愿意生二胎。导致生育意愿低迷的一个重要原因，就是高昂的养育成本。政府需要在税收、教育等方面切实减轻育龄夫妇养育孩子的负担。近年来养育子女的成本（尤其是教育成本）不断增加，影响了许多家庭再生育的决策。最近，《个人所得税法修正案（草案）》提出，增加子女教育支出、继续教育支出等专项附加扣除，如果得到有效实施，无疑有利于减轻育龄夫妇在子女教育支出方面的负担。

□何亚福（人口学者）

责任编辑：张玉