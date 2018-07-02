台湾军公教年改草率上路被批：天下大乱开始

原标题：台军公教年改草率上路 国民党“立委”批：天下大乱开始了

[环球时报驻台北特约记者 崔明轩]7月1日台湾军公教年金新制上路。不少退伍军人一大早就冲到台湾银行ATM机，刷存折掌握自己被当局砍了多少钱。

据台湾联合新闻网1日报道，不少退伍军人抱怨，被扣的钱跟“国防部”电子表格差很大，比如中校12级加军校核定年资23年，原本估算少1.5万元（新台币，下同），分10年扣，每年10%，也就是第一年每月扣1500元，但结果刷存折才发现，18%的优惠存款利息没入账，却已经被扣了3577元。《中国时报》1日直指年改上路实在太草率。“国防部”6月28日寄发第一波“退俸重新计算通知函”就出了问题，尽管后来动员百余官兵连夜核实，20万份通知函重新寄送，但7月1日收到不太可能。难怪国民党“立委”吕玉玲批评说，“这是天下大乱的开始”。

当局则为年改辩护。蔡英文1日在脸书称，“因为有大家的体谅、支持与智慧，才能顺利完成这项改革工程”。负责年改的“政务委员”林万亿称，这次改革是把年金可能破产的引爆点引信拿掉，虽然部分人因此受影响，但“个人事小，国家体制健全发展事大”。他透露自己的退休金也受到影响，10年大概会减少37%到38%，“知足就够了”。全台公务人员协会理事长李来希批评说，事关33万人的大事，在林万亿眼里只不过是鸡毛蒜皮的小事？而且岂止是33万人，现职人员62万人同样受冲击，他“根本是睁眼说瞎话”。李来希还提到，林万亿退休后再任“政务委员”，月薪最少25万元，外加所有的福利与特权，他少了什么，“怎么我们的退休人员越来越苦，林万亿却越改越富贵？”据联合新闻网报道，蔡英文1日下午到台中参访时，反年改成员对着车队高喊“蔡英文下台”，相关视频随后在退休警消群组内被疯狂转发。

《中国时报》7月1日的一篇评论称，蔡当局砍了退休军公教的年金，声称年金破产将成为历史名词。然而果真如此吗？本次改革并未动到“退抚基金”，既然如此，退抚基金收入没有增加，支出也没有减少，当局凭什么能乐观地宣称年金破产将成为历史名词呢？更有甚者，目标达不成就算了，当局作为军公教的老板，却说话不算话，削减承诺过的退休保障，“这跟民间劳工痛恨的‘惯老板’（要求多又不愿意多付钱的老板）有什么不同呢？”文章质问说，当局砍了退休军公教的钱，就能让房价降低？让育儿成本下滑？目前令人担心的是：年改缺乏配套，岛内消费萎缩，各行各业哀号声不断，“这次年改，可以说没有任何人能受益”。

责任编辑：张玉