原标题：美媒：中国“非主流”明星挑战“白瘦美”

美国《纽约时报》6月30日文章，原题：中国“非主流”明星的沉浮 有那么一瞬间，让我感觉似乎中国的审美标准正处在被颠覆的边缘，或者至少在被改写。从“创造101”——一档当下正火的中国综艺真人秀节目就可以窥见一二。一开始，一位名叫王菊的25岁女选手（在赛季之初差点失去晋级机会）似乎没有一丝成功可能，但在后面几周，王菊迅速吸引了观众注意，并在最终22名竞演者中排名第二。突然间，中国娱乐圈的评论者们开始苦思冥想：像王菊这样“壮实”“黝黑”以及“不那么漂亮”的女性是怎么在选秀场上赢得一票粉丝的。

从一开始，王菊就和“创造101”的其他女生大不一样——她们拥有苗条的身材，甜美的笑容以及白皙的皮肤，完全符合当今中国女性推崇的“白瘦美”标准。对于外国人来讲，他们惊讶地发现王菊（竟然）被视为中国娱乐圈一位勇敢的突破者：事实上，王菊也很漂亮，而且她的身形完全没有超出标准范围。但在一个推崇“白瘦美”标准的时代，她略黝黑的肤色，稍结实的身材以及毫不修饰这些特征的率性与坦诚让王菊与众不同。虽然王菊最终在最新赛季排名滑落至第15位并遗憾败北，但她戏剧般的演艺沉浮也掀起了一场关于女性身形、社会流动性以及女性引导力的话题讨论。很多中国人将王菊的突然走红视作一次重新审视女性以及女性审美的绝佳机会。

事实上，随着中国社会快速发展，中国人的身形也在发生改变。城市化进程以及更高热量的进食习惯意味着中国成年人总体上比以前更壮实。虽然中国人身形普遍更加丰腴，但是理想的身材——尤其对女性而言，在向另一个方向转变。上世纪八九十年代，健康概念风行一时，影视明星巩俐和邓丽君的身材模样颇受青睐；最近十年，受日韩流行文化输出影响，人们更加推崇白瘦美；同时，追求骨感的美丽概念正值中国社会越来越看重女性外表之时。在职场，姣好的容貌被视为同职业技能同等重要。当很多人欢呼王菊那种“不可能”的成功时，我们不应感到惊讶。在那些“美丽局外人”看来，王菊的故事能引发她们（他们）的广泛共鸣。

对于粉丝来说，王菊在舞台上的表现正是她们推崇和归属的。（作者任远（音），赵雨笙译）

责任编辑：张玉