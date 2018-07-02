新京报刊文:改革开放40年后解放思想仍是重中之重

原标题：1978：40年后，解放思想依然是重中之重

我们所处的是一个转折和变革的时代，是一个需要思考和创新的时代，是一个需要解放思想的时代，四十年的变化只是变革的开始。

▲陈禹

有朋友问我，回顾改革开放这四十年，最能表达你的感受的是哪一个词？我的回答是：开放。说的具体一点，就是睁开双眼看世界，探索和体验这个丰富多彩的大千世界。

1978年后，开始重新认识世界

作为78级的硕士生，当年34岁的我进入中国人民大学经济信息管理系，开始学习许多以前从没有接触过的知识。从计算机到英语，从经济学到管理学，众多闻所未闻的现象和事物，各种各样的理论和学说，一下子涌进我们那渴望知识的、干涸的心田。那种解放思想的感觉至今令人心动。

四十年过去了，和所有人一样，也和整个社会环境一样，我们这一代人也发生了从里到外、从容貌到思想的深刻变化。仔细想想各个方面的变化，最根本的恐怕应该是我们对于这个世界的认识和理解。

我们实实在在地、刻骨铭心地体会到：这个世界比我们以前看到的、想到的、理解的要复杂得多、丰富得多，需要我们永远保持着海边拾贝的孩子般的敬畏心态，防止任何形式的迷信和僵化。

从最表面的社会现象说起吧。1980年第一次见到超级市场的震撼，与票证时代的强烈对比，让我知道了经济原来可以是如此的不一样的。而听着外国朋友们诉说停车的苦恼、奥斯陆的移民问题、人民圣殿教事件的时候，我才真正明白了，原来“家家有本难念的经”，每个社会形态都有自己的难题。对比我们在1976年的想法：“四人帮被打倒了，一切都会好起来的”“牛奶会有的，面包会有的”，是多么天真和简单啊！

今天我们在北京已经为停车苦恼了，减肥也已经被中国人列为难题之一了，当时朋友戏称的“美国人只关心的三件事情”里面，只有棒球尚未成为我们关心的对象。这个世界是多么的丰富多彩，多么的光怪陆离，又是多么迅速地变化着！

回想1978年以前我们自己对于人类社会的理解和认识，对于真理和真善美的理解，实在是太简单、太天真了。而那个时候我们曾经坚定地相信，天下的人们的生活都是，至少应该都是这样一个模样的。

解放思想永不过时

如果说到对科学和学术的理解，变化就更是根本性的了。我在本科学的是数学。连续性、确定性、公理系统、逻辑推理，是我们被灌输到骨子里的天经地义的基本信念。

然而，随着视野的扩大，在现代科学一个又一个的铁证面前，它们纷纷倒下，成为相对的、需要研究和讨论的议题。当我们从哥德尔那里知道，没有一个公理系统同时具备完备性和无矛盾性的时候，心灵所受到的震撼是难以形容的，失落感和解放感同在。

从物理学到数学，从经济学到心理学，从历史学到社会学，一百多年来的科学进步引起的阵痛，从自然科学扩展到社会科学，正在进一步扩展。各学科领域普遍出现的，众说纷纭、百家争鸣的现状并非有人所说的各种“危机”，恰恰是新时代的、更高水平的人类文明和科学的曙光。

有人会说，这些都是学术界的事情，似乎与普通百姓无关。其实，科学从来是技术的基础和先导。以计算机和现代通信技术为核心的现代信息技术，以及相关的能源、交通、环境、材料等领域的巨大进步，其社会影响已经深入到所有人的日常生活之中。只要看看互联网和手机给社会生活带来的影响就足够了。电子商务、无线通信、现代物流、网络文化等等，在四十年前，还只是极少数先知先觉的学者的想象和预言，今天都已进入了寻常百姓家。

这就是我们这个时代的特点，这就是这四十年的大趋势。我们所处的是一个转折和变革的时代，是一个需要思考和创新的时代，是一个需要解放思想的时代，四十年的变化只是变革的开始。回顾这四十年，我们可以体会到，人类社会的发展是一个新事物、新现象、新规律不断涌现的过程。

用通俗的话讲，那就是：世界比我们以前所认识的、理解的要复杂得多、丰富得多。要想在这个新的时代跟上形势、有所作为，就必须面对现实，让思想冲破牢笼，包括我们自己过去形成的、已经不符合当今实际的各种思想和观念。

□陈禹（中国人民大学国家发展与战略研究院研究员，信息学院前院长，中国信息经济学会前理事长）

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