北青报评论：两个“负面清单”彰显中国正能量

原标题：两个“负面清单”彰显中国正能量

两个负面清单的公布，堪称中国给世界的一颗“定心丸”。中国作为全球第一大货物贸易国，以实际行动支持贸易和资本全球化，有助于维护全球多边贸易体系。全世界都能读出中国的善意，更欣喜地看到了维护和巩固全球多边贸易体系新的希望。

国家发展改革委和商务部6月28日公布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》，自2018年7月28日起施行。新版负面清单大幅度放宽市场准入，清单长度由63条减至48条，在银行、汽车、铁路干线网、电网、加油站等22个领域推出一系列重大开放措施。紧接着，国家发改委、商务部6月30日发布《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》，自由贸易试验区负面清单由2017年版95条措施减至2018年版45条措施。

全国版负面清单对制造业基本放开，服务业开放大幅扩大，并列出汽车、金融领域对外开放路线图和时间表，一、二、三产业全面放宽市场准入。在全国负面清单开放措施的基础上， 新版自由贸易试验区负面清单在更多领域试点取消或放宽外资准入限制，如取消石油、天然气勘探、开发限于合资、合作的限制，取消禁止投资放射性矿产冶炼加工与核燃料生产的规定等。两个负面清单凸显了中国继续扩大开放的坚定决心，彰显了中国与世界加强合作、互利共赢的诚意。

两个负面清单越来越短，外商投资的开放度越来越大，可望形成自贸区版和全国版清单相互促进、相得益彰之势。譬如通过自贸区措施的复制和推广，不仅使全国版负面清单实质减少，而且会使外资开放度内涵提升，由此倒逼自贸区版和全国版负面清单继续缩短。外商在华投资的产业越来越广泛，外资所受投资限制越来越少，内外资在中国市场的待遇越来越均衡，中国市场将为全球资本开创一个百舸争流、竞争更充分的投资空间。

中国两个负面清单的公布非同寻常。定量而言，两个负面清单，都在继续缩短长度，这不仅意味着外企和外资在华的投资领域在扩大，而且在股比上也得到提升，外资在中国通过“区内区外”可以实现全产业、全行业更小限制的投资。定性而言，中国两个负面清单的公布，意味着中国按照自己的节奏继续深化改革开放，有利于消弭一些国家对中国的疑虑，缓解外商对中国的不确定情绪。

中国兑现自己的承诺，向世界释放出善意，与一些主要经济体形成了鲜明对比。中国公布两个负面清单，给焦虑的全球市场带来了新的希望。面对某些主要经济体向全球不断挥舞贸易保护主义大棒，以及不断筑起关税壁垒，中国的表现堪称“优雅”，同时也是刚柔并举。面对贸易伙伴的挑衅，中国针锋相对，对于全球化的责任，中国不惮于承担。

两个负面清单的公布，堪称中国给世界的一颗“定心丸”。中国作为全球第一大货物贸易国，以实际行动支持贸易和资本全球化，有助于维护全球多边贸易体系。全世界都能读出中国的善意，更欣喜地看到了维护和巩固全球多边贸易体系新的希望。

中国公布两个负面清单，属于中国主动开放之举。作为新兴经济体，中国市场有足够的活力，但市场经济体系和发达经济体相比还有一些短板，中国改革开放之路径可以更加从容稳健，现在进一步加大开放力度，体现了中国负责任大国的态度。除了两个负面清单，中国近期还出台了包括降低汽车和零部件关税、将进口印度等发展中国家的大豆降为零关税等措施。外资更开放，关税再降低，中国在贸易和投资领域的开放，和一些大国的贸投壁垒形成了鲜明的对比。

中国公布两个负面清单，向世界释放了满满的正能量，有助于消解外国、外商和外资对中国的“负面理解”和“负面情绪”，提升中国在全球贸易体系中的公信力和影响力。

本报特约评论员

责任编辑：张玉