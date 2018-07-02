北京严查销售违规电动车 64家无照商户被关停

原标题：64家无照电动车商户被关停 昨起全市严查销售违规电动车 现场查扣104辆

本报讯（记者 王薇）昨天，本市违规销售电动车专项治理行动进入执法严查阶段。一大早，市、区两级工商执法人员对全市销售电动车的经营者开展集中执法检查，对线上线下违规销售电动车行为进行查处。当日全市共出动执法人员1199人，检查电动车经营主体 1403户，当场关停无照经营 64户，发现违规销售行为5起，立案2起，查扣违规电动车104辆。

早上9点，市工商局和朝阳工商分局执法人员来到和平里西街一处电动车销售点集中的地区，执法人员分别对绿源、台铃、新日等多家电动车经营商户开展了现场执法检查。北京青年报记者发现，这些专卖店里的电动车都已经更换为符合国家标准的电动自行车。新日电动车专卖店经营者表示，6月底前，店内对30多台不符合北京销售要求的电动车进行了调换，目前，店内销售的70余辆、12款电动车均符合销售要求。

据朝阳工商分局执法人员介绍，目前，电动自行车新旧国标并行。旧国标要求电动自行车的最高自重不得超过40公斤，最高时速不得超过20公里每小时，没有脚蹬子不作为旧国标的不合格判断依据。而2019年4月15日起开始执行的新国标，要求电动自行车整车质量不得超过55公斤，最高时速不得超过25公里每小时，必须具有骑行功能，还要增加断电、防火保护系统。在执法检查中，他们发现不少商家在对违规电动车的调换中已经引进了符合新国标的电动自行车，建议消费者在购买时，尽量选择更加安全的新国标电动自行车。

昨天，市工商局表示，按照治理工作线上线下一体化推进的原则，工商网络监管部门开展了打击利用互联网违规销售电动车行为的执法检查工作。运用技术手段，对相关网络经营企业的平台、网站、网店组织开展执法检查，对发现仍存在违规销售行为的，立即固化，留存证据，并依法依规予以处罚。市工商局表示，执法整治行动将持续、不间断地进行。下一步，将对查处的违法典型案件公开曝光，希望广大市民积极配合支持，如发现有销售违规电动车的行为，可以拨打“12315”电话举报。

摄影/本报记者 王薇

责任编辑：张玉