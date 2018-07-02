云南师宗整治扶贫领域问题:有扶贫干部几乎不入户

原标题：脱贫攻坚 失责必问（干部状态新观察·激励担当作为）

有的几乎不入户，有的不派精兵强将……云南师宗县重拳整治扶贫领域突出问题

本报记者 杨文明

看完通报批评的文件，云南省师宗县大同街道党工委委员、宣传委员李文齐犹豫了片刻，然后将文件的电子版转到了本镇扶贫干部的微信群。这次通报批评的对象不是别人，正是李文齐自己。前不久，李文齐等6人被师宗县纪委通报批评。

“绣花功夫扶贫，离不开一家一户上门。”师宗县纪委监委工作人员告诉记者，有的地方扶贫干部驻村少，几乎不入户；有的地方人在位、思想不到位；还有的挂联单位不重视，派出的不是精兵强将。如此一来，如何落实脱贫责任？

师宗县通过监督问责，督促驻村干部、基层组织、挂联单位主动扛起脱贫职责。

通报批评到人

“干部专门上门、频繁进村，进村的人数、次数比原来多多了”

“填表格、开会，自己一天到晚也很忙，怎么还被通报批评了？”

通报，让李文齐开始反思自己之前扶贫工作中的不足。

“这次通报批评的是我们下宜卡村，可别的村子脱贫攻坚工作真得比我们好很多吗？作为街道党工委委员，我觉得还是该给大家都提个醒，就把对我的通报批评转到了群里。”

被处分，意味着李文齐的年终考核要受影响。“要是不能顺利实现脱贫出列，那才是更大的事儿。”李文齐内疚地说。

一家家重新入户，如今李文齐终于理解了啥叫“绣花功夫”。“现在才真的敢打包票说，最困难的群众也能如期脱贫。”

与李文齐一道被处分的，还有几位挂钩帮扶干部。“以前不少挂钩帮扶干部都是逢年过节或者顺道上贫困户家里慰问，自从被通报后，干部专门上门、频繁进村，进村的人数、次数比原来多多了。”

几个月的忙碌，李文齐感慨万分：“脱贫攻坚，得舍得花时间。原来扶贫主要关注‘面’，现在越来越多考虑到每个‘点’。群众工作不扎实，即便是群众收入增加了、住房改善了，等到验收时，满意度也未必能过关。”

师宗县纪委书记、监委主任雷龙应表示，整治干部作风要对症下药，因人施策。“对庸懒散的干部，既要坚持失责必问责，又要适当激励干部积极作为；对能力不足的，要坚持能上能下，通过培训等方式提升素质。脱贫攻坚工作中，尤其要压实单位责任，倒逼单位将能力强、作风实的干部派到一线。”

2017年以来，师宗县针对扶贫领域谈话提醒270人次，问责25人，其中停职并作出书面检查1人，调整职务1人，免职2人，脱贫攻坚领域失责必问已成常态。

问责单位班子

通过建立问题清单、整改清单，及时督促相关单位整改到位

实际上，与李文齐一起被处分的，除了个人，还有组织。大同街道党工委对脱贫攻坚工作开展经常性督查不够，问责不力，被责令向县委、县政府作出书面检查。师宗县民政局党组因对选派的驻村工作人员疏于管理，未按规定划拨驻村工作经费，被通报问责。

大同街道办事处主任刘建华告诉记者，随着脱贫攻坚进入倒计时，街道项目资金由百万左右骤增到千万以上，如何尽快将资金转化成项目落地，对街道是个重大考验。“‘主动干’和‘等着干’差异巨大，问责后单位干部作风转变特别明显，叉着腰跟村民聊完就走的少了，搬来板凳仔细记录的多了，把时间和精力花在了给群众讲政策、想办法、解决实际困难上，真正沉下身子把群众的事当成自己的事来做了。”

“脱贫攻坚关键在干部。”雷龙应表示，对违纪行为，不仅要问责干部，同时要问责班子。“脱贫攻坚涉及资金量巨大，如果没有好的工作作风，该花的钱不能高效地花出去，会影响如期脱贫。”

“态度蛮横、不作为是摆在桌面的，县委政府明确要求，要从一件件小事做起，狠抓作风。”雷龙应表示，坏风气一旦传染开来，难免影响一个地区、一个部门的脱贫攻坚工作。通过问责单位，特别是单位主要领导，有助于让基层党政机关担起管党治党的责任。

“多约谈提醒是为了少免职撤职。”雷龙应表示，基层干部成长不易，干部免职撤职难免影响工作连续性，只有合理利用监督执纪“四种形态”，才能防患于未然。“还是要坚持以解决问题为目的，通过发现问题、建立问题清单、整改清单，及时督促相关单位及时整改到位。”

约谈挂包单位

督促非县管部门履责，对不能完成目标任务的函告派出单位问责

到师宗县高良乡团坡村，要经过14公里新修的山路，跑了足足半个小时，一个对头车都没遇上，加上手机导航未更新，让记者一行一直纳闷“是不是走错了路”。

“一年前这里才修通山路。”说这话的是中国石油云南销售曲靖分公司的杨敬宇，去年10月份开始，杨敬宇从四五小时车程外的曲靖来到偏远的团坡村驻村帮扶。而此前，他们的帮扶却不是这样。

“驻村队员就一位，还长期不在岗。入户调查，发现不少群众甚至不知道村里还有扶贫工作队。”为此，师宗县纪委向曲靖市扶贫领域监督执纪问责领导小组办公室报告，领导小组办公室向中国石油云南销售曲靖分公司下发了《关于对脱贫攻坚工作中存在的问题进行整改的函告》，责令其限期整改，雷龙应还专门约谈了中国石油云南销售曲靖分公司师宗经营部负责人。

对央企或省直部门，作为县一级并没有管理权限，如何督促这些单位的派驻人员认真履职，存在不小的制度障碍。为此，在今年初的师宗县脱贫攻坚誓师大会上，按照县委安排，雷龙应专门就非县管部门履行职责做了督促发言。“如果挂包帮扶村脱贫目标任务不能完成，影响全县脱贫摘帽，师宗县纪委将函告派出单位的上级管理单位，建议对派出单位党政领导和驻村工作队员进行问责和组织处理。对挂包干部不能完成目标任务的，函告派出单位对挂联干部进行问责，建议当年年度考核确定为不合格。”

约谈很快见效。“以前扶贫队员是兼职，时不时还要回去处理公司事务；现在则是全职扶贫，驻村就干脱贫攻坚这一件事。”杨敬宇说，“现在，团队新老结合，老人懂管理，年轻人肯跑，我们有更多的时间一家一户了解情况。”目前，中国石油云南销售曲靖分公司驻村工作队增加到4人，新到任的分公司经理进村3次，还专门向省公司申请专项帮扶资金5万元。

责任编辑：张玉