商务部长钟山人民日报撰文:开放的中国与世界共赢

原标题：开放的中国与世界共赢

——写在《中国与世界贸易组织》白皮书发表之际

钟 山

今年是我国改革开放40周年，加入世贸组织已走过17个年头。习近平总书记指出：“改革开放是中国和世界共同发展进步的伟大历程。”加入世贸组织以来，我国与世界的关系日益密切、不断加深，成为改革开放的生动实践。站在新起点，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，我国将坚定不移深化改革开放，支持完善多边贸易体制，推动全球贸易和投资自由化便利化，构建以合作共赢为核心的新型国际关系，打造人类命运共同体。

我国加入世贸组织促进了改革开放进程

2001年加入世贸组织，是我国深度参与经济全球化的里程碑，标志着我国改革开放进入历史新阶段。习近平总书记指出：“当年，中国对经济全球化也有过疑虑，对加入世界贸易组织也有过忐忑。但是，我们认为，融入世界经济是历史大方向，中国经济要发展，就要敢于到世界市场的汪洋大海中去游泳，如果永远不敢到大海中去经风雨、见世面，总有一天会在大海中溺水而亡。所以，中国勇敢迈向了世界市场。在这个过程中，我们呛过水，遇到过漩涡，遇到过风浪，但我们在游泳中学会了游泳。这是正确的战略抉择。”加入世贸组织以来，我国坚持以开放促改革促发展，在更大范围、更深层次上参与国际经济合作和竞争，激发市场活力，有力促进了改革开放进程。积极完善社会主义市场经济体制，大规模开展法律法规清理修订工作，健全市场体系，理顺政府和市场关系，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用。全面履行加入世贸组织承诺，货物贸易和服务贸易领域开放承诺分别于2010年和2007年全部履行完毕，外资准入门槛持续降低，知识产权保护力度不断加大，形成了全方位多层次宽领域的开放格局。着力增强国际竞争力，各行各业主动化压力为动力、化挑战为机遇，大力推进产业结构调整，积极融入全球价值链，在世界经济大海中搏击风浪，不断提升着竞争力和创新力。

我国加入世贸组织以来为世界作出了重要贡献

我国加入世贸组织，既发展了自己，也造福了世界。习近平总书记指出：“观察中国发展，要看中国人民得到了什么收获，更要看中国人民付出了什么辛劳；要看中国取得了什么成就，更要看中国为世界作出了什么贡献。”加入世贸组织以来的17年，是我国不断扩大对外开放的17年，也是不断以开放促改革促发展的17年，更是持续为世界作出重要贡献的17年。中国因素让世界经济更有动力。加入世贸组织显著拓宽了我国开放空间，我国全面深化全球开放合作，深入推进“一带一路”建设，贸易投资规模迅速扩大，为世界经济提供了强劲引擎。2001年至2017年，我国货物贸易、服务贸易进口额累计分别达20万亿美元、3.7万亿美元，对外直接投资超过1.1万亿美元，吸收外商直接投资超过1.6万亿美元，为各国创造了大量贸易机会、投资机会和就业岗位。党的十八大以来，我国对世界经济增长贡献率超过30%，成为世界经济主要稳定器和动力源。中国因素让全球发展更加包容。我国秉持多边贸易体制开放、透明、包容、非歧视等基本原则，致力于让不同国家、不同阶层、不同人群共享经济全球化的好处。宣布举办中国国际进口博览会，主动向世界开放市场，为各国共享中国发展红利搭建新平台。目前我国已成为120多个国家和地区的主要贸易伙伴，已对36个建交且已完成换文手续的最不发达国家97%税目产品实施了零关税。加大对发展中国家特别是最不发达国家援助力度，帮助发展中国家更好融入全球价值链。中国因素让全球经济治理体系更趋完善。我国坚持平等协商、携手合作，倡导建设开放型世界经济，支持世贸组织、二十国集团、亚太经合组织、金砖国家等多边和区域机制发挥更大作用，支持扩大发展中国家在国际经贸事务中的代表性和发言权，提出更多中国倡议、中国方案、中国主张，为推动全球经济治理体系朝着更加公正合理的方向发展贡献了智慧和力量。

新时代中国将坚持走开放共赢之路

开放是国家繁荣发展的必由之路。习近平总书记指出：“实践证明，过去40年中国经济发展是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展也必须在更加开放条件下进行。”当前，世界正处在大发展大变革大调整时期，世界经济复苏艰难曲折，经济全球化出现波折，单边主义和保护主义抬头，各国面临许多共同挑战。新形势下，中国将坚持对外开放基本国策，积极促进“一带一路”国际合作，始终谋求开放创新、包容互惠的发展前景。坚定不移推动更高水平开放，大幅度放宽市场准入，创造更有吸引力的投资环境，实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策，探索建设中国特色自由贸易港，推动形成全面开放新格局。坚定不移推动建设开放型世界经济，维护世贸组织规则，支持多边贸易体制，推进区域经济一体化，促进自由贸易区建设，反对各种形式的保护主义，主动开放市场，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。坚定不移推动构建人类命运共同体，秉持共商共建共享的全球治理观，推动构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架，按照亲诚惠容理念深化与周边国家合作，坚持正确义利观和真实亲诚理念加强与发展中国家合作，积极承担国际责任和义务，推进国际经济合作与交流，促进共同发展。

纵观世界发展大势，经济全球化是不可逆转的时代潮流。以世贸组织为核心的多边贸易体制是国际贸易的基石，是全球贸易健康有序发展的支柱。中国将坚持做多边贸易体制的积极参与者、坚定维护者和重要贡献者，以高水平开放推动高质量发展，在扩大开放中与各国分享机会和利益。这是中国基于发展需要作出的战略抉择，同时也是在以实际行动推动经济全球化造福世界各国人民。

（作者为商务部党组书记、部长）

责任编辑：张玉