人民日报谈各地庆建党97周年：守望初心 砥砺前行

原标题：守望初心 砥砺前行

——各地干部群众共庆建党97周年

7月1日，基层党员在上海中共一大会址重温入党誓词。 本报记者 屠知力摄

7月1日早上6时半，68岁的阮珍宝横跨半个上海，赶到中共一大会址纪念馆门口，“这里是党的诞生地，到这里纪念党的生日最有意义。”

当天，中共一大会址“全国重点文物保护单位”标志牌揭牌，《上海红色文化地图》在活动现场首发。9时不到，阮珍宝成为第一批领到《上海红色文化地图》的参观者。“趁我还年轻，我要拿着这张地图，把上面标注的地点都走遍。”

为迎接党的生日，由上海市委宣传部、上海市委党史研究室等单位共同推出的这张《上海红色文化地图》，以党史研究和文物保护相关资料为依据，结合实地核查，最终汇聚387处红色文化资源，并精选其中333处落点标注。

“七一”前后，各地干部群众举行形式多样的活动，庆祝中国共产党成立97周年，不忘初心，牢记使命，砥砺前行。

传承好红色精神

1日上午9时，刚到开馆时间，位于北京卢沟桥畔的中国人民抗日战争纪念馆的广场、展厅已人头攒动。由抗战馆和新华书店联合创办的北京市第一家新华书店抗战书店，也于当日开始试营业。书店集中向读者展示了习近平新时代中国特色社会主义思想、中国共产党与抗日战争等图书和音像制品5000多种。“将抗战展览与图书相结合，抗战馆用光影来雕刻历史，书店用纸墨来书写华章。”据抗战馆相关负责人介绍，书店将于7月7日正式开放。

在中共一大会址，“守望初心，砥砺前行——我宣誓！”“七一”主题活动举行。党的十九大代表、全国优秀共产党员、上海盛东国际集装箱码头有限公司桥吊司机张彦作为中共一大会址纪念馆首批领誓人之一，带领来自基层一线的党员代表们面对党旗庄严宣誓。7月1日，中共一大会址纪念馆成立了首支领誓人队伍，并向他们颁发聘书。纪念馆还成立了“党的诞生地”党员志愿服务队。

在延安各个红色革命纪念地，从全国各地前来参观学习的游人络绎不绝。在张思德为人民服务中心广场，延安市新区开发公司81名党员紧握右拳，重温入党誓词，畅谈入党初心。

在革命圣地西柏坡，记者看到，这里既有重温入党誓词的机关干部、参加研学活动的中小学生，还有扶着老人、抱着孩子的普通市民。据不完全统计，“七一”当天到西柏坡纪念馆参观的人数达到5万余人次，入党宣誓、重温入党誓词的团队有300多批次。

在河北省乐亭县李大钊纪念馆西侧的纪念碑林，县委党校教师汪芳正在指导9岁的女儿摘抄碑文。孩子在小本子上已经工工整整地记录了两页多。汪芳说，“孩子成长需要榜样，大钊爷爷应该成为我们和孩子们共同的楷模。”

用实际行动践行初心

1日，广州首个“老党员之家”正式落户越秀区白云街道东湖新村养老院。配备了多媒体设备和图书学习资料的“老党员之家”，为老党员的学习、交流提供了便利。揭牌仪式后，10多位老党员精神振奋地重温入党誓词，回顾了在党组织大家庭中的成长故事。

哈尔滨市公安局召开纪念中国共产党成立97周年暨“党建四星”座谈会，对在“学习十九大，忠诚保平安，党建创四星，蓝盾为党旗增辉”主题教育实践活动中涌现出来的“警界工匠”“警营先锋”等先进典型进行表彰。这些被表彰的先进个人和党支部，有的在打击犯罪、保护人民的关键时刻挺身而出；有的扎根基层，数十年如一日服务百姓；有的长期战斗在特殊岗位，默默无闻，甘当无名英雄。

宁夏回族自治区环保厅开展“联建联创 互观互检”党建评促活动，召开观摩会，组织各支部参观银新南苑社区党建阵地，观摩4个支部党建资料及党建制度落实情况，进一步加强党建工作。

南昌市经开区锦绣家园社区开展了“诵读红色家书，传承红色精神”主题活动。头发花白的84岁老党员杨桂利捧着《红色家书》缓缓诵读，“只要革命成功了，就是万死也无恨……”当他读到毛泽建就义前写下的赤胆忠心时，不禁哽咽，在场10余名党员深受感染。“90后”社区第一书记林素丽感动地说，“作为一名年轻党员，听着有60余年党龄的老党员诵读《红色家书》，追忆先烈事迹，收获的不仅是感动，更是一份前行动力。”

6月29日，星海音乐学院“七一表彰大会暨‘歌声嘹亮党旗扬’新时代党建原创歌曲音乐会”举行。校党委书记王秀明介绍，为落实习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神，校党委提出了“艺术党建”的工作目标，将党建与艺术创作结合起来，以党建促创作，以创作助党建。近年来，该校连续开展党建原创歌曲创作活动，共征集到师生原创歌词822首，已成功录制了《党的颂歌》《清廉歌》《脊梁》等优秀作品。

位于世界屋脊的西藏自治区定日县，共有301个党支部4112名党员，是边境巩固、民族团结、脱贫攻坚的战斗堡垒。6月30日晚，在洛谐文化广场上，盛大的庆“七一”主题文艺晚会举行，近千名藏族群众在珠穆朗玛峰脚下载歌载舞，喜迎党的生日。“通过这种群众性活动，进一步强化广大党员群众‘四个意识’，增强‘四个自信’，展现广大党员干部、农牧群众感党恩、听党话、跟党走，昂扬向上的精神风貌。”定日县委常务副书记何劲峰说。

（本报记者邓建胜、曹玲娟、王昊男、龚仕建、史自强、朱佩娴、潘俊强、李刚、方圆、朱磊、魏本貌、罗艾桦报道）

责任编辑：张玉