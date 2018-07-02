党报谈中国与世贸组织白皮书:重诺笃行见大国担当

原标题：重诺笃行彰显负责任大国担当（钟声）

将改革进行到底，这也是中国履行承诺、践行自由贸易理念、遵守世贸规则、大幅开放市场、追求更广互利共赢的征程

近日中国首次发表《中国与世界贸易组织》白皮书，以翔实的数据，全面介绍了中国加入世贸组织17年来的实践，有力展示了中国如何通过各种改革措施，不折不扣履行加入世贸组织承诺的负责任大国形象，赢得了国际社会广泛赞誉。

2001年12月11日，历经15年艰苦谈判的中国，以发展中国家身份正式加入世贸组织。17年来，中国不断完善社会主义市场经济体制，全面加强同多边贸易规则的对接，切实履行货物和服务开放承诺，强化知识产权保护，对外开放政策的稳定性、透明度、可预见性显著提高，为多边贸易体制有效运转作出了积极贡献。

重诺笃行，一路走来，中国留下鲜明印迹。自2002年1月1日起即大幅下调了5000多种商品的进口关税，速度和效率引发国际赞叹；截至2007年，中国服务贸易领域九大类的100个分部门的开放承诺已全部履行完毕，开放水平接近发达国家水平；截至2010年，中国货物降税承诺全部履行完毕，关税总水平由2001年的15.3%降至9.8%，达到并超过了世贸组织对发展中成员的要求。中央政府清理法律法规和部门规章2300多件，地方政府清理地方性政策法规19万多件，社会主义市场经济体制和法律体系不断完善。中国还在保护知识产权、履行透明度义务等领域付出了巨大努力，取得显著成绩。如今，中国已成为全球最开放的市场之一。

中国负责守信地履行承诺，积极为加强多边贸易体制作贡献，赢得各方高度肯定。中国加入世贸组织后的三任世贸组织总干事麦克·穆尔、素帕猜和拉米，都充分肯定了中国所付出的巨大努力、所取得的优异成绩。拉米多次指出，中国在履行加入世贸组织承诺上得分是A+，而中国之所以能够很好地履行承诺，是因为中国把自己的改革进程与世贸组织规则很好地结合了起来。

中国自加入世贸组织后始终坚持社会主义市场经济体制改革方向，克服困难加快产业结构调整和技术创新，取得显著成绩。2013年以来中国多年都是全球最大货物贸易国，去年已成为120多个国家和地区的主要贸易伙伴。中国之所以能够取得如此傲人的成就，不仅在于始终顺应经济全球化发展潮流而努力，而且拿出了凤凰涅槃的勇气，义无反顾地推进改革。

“中国的对外开放不会止步于履行加入世贸组织承诺。”正如白皮书所指出，面对汹涌澎湃但又充满曲折的经济全球化，中国顺应时代发展潮流和世界发展大势，坚定不移扩大对外开放，不断创造更全面、更深入、更多元的对外开放格局，实现更广泛的互利共赢。面向世界的坚定宣示，传递了中国坚持打开国门搞建设、推动建设开放型世界经济的积极信号。开放服务领域增至120个部门、过去5年两次修改《外商投资产业指导目录》并削减了65%的对外资限制性措施、先后设立11个自由贸易试验区、签署16个自由贸易协定……中国近年来的一系列超越加入世贸组织承诺的开放实践，彰显榜样的力量，为推动全球自由贸易作出了重要贡献。

今年是中国改革开放40周年。过去40年中国经济发展是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展必将在更加开放的条件下进行。新时代中国对外开放的决心坚定不移，绝不会因为外部的压力而改变自身的航向。

将改革进行到底，这也是中国履行承诺、践行自由贸易理念、遵守世贸规则、大幅开放市场、追求更广互利共赢的征程。未来，中国开放的大门只会越开越大。

责任编辑：张玉