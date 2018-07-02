人民日报刊文：始终保持我们党的政治先进性

原标题：始终保持我们党的政治先进性（评论员观察）

李 拯

正是因为一贯注重加强党的政治建设，才让我们党始终团结统一、充满生机活力，始终成为时代先锋、民族脊梁，始终成为马克思主义执政党

6月29日，中共中央政治局就加强党的政治建设举行第六次集体学习。“马克思主义政党具有崇高政治理想、高尚政治追求、纯洁政治品质、严明政治纪律。”“党的政治建设是一个永恒课题。”习近平总书记深刻阐释了这一党的根本性建设的重要意义，指明了加强党的政治建设的方向与路径。在建党97周年之际学习思考这一主题，彰显了一个马克思主义政党永葆先进性和纯洁性的坚定决心。

旗帜鲜明讲政治，是马克思主义政党区别于其他政党的重要标志；注重加强党的政治建设，是我们党一以贯之的优良传统。在烽火连天的革命岁月，“革命的政治工作是革命军队的生命线”；在热火朝天的建设时期，“政治工作是一切经济工作的生命线”；在朝气蓬勃的改革年代，“到什么时候都得讲政治”。回顾97年风云激荡的岁月，正是因为一贯注重加强党的政治建设，才让我们党始终团结统一、充满生机活力，始终成为时代先锋、民族脊梁，始终成为马克思主义执政党。

在中国特色社会主义新时代，把党的政治建设作为党的根本性建设，强调以党的政治建设为统领，既是对管党治党优良传统的继承和发展，更有着鲜明的针对性和问题意识。中央纪委相关负责同志在党的十九大专题新闻发布会上指出，中央纪委查处的中管干部案件，“几乎都有违反政治纪律的行为，绝大多数都有政治问题和经济腐败相互交织的严重问题”。旗帜鲜明讲政治，把政治纪律和政治规矩摆在首位，才能使我们党永不变质、永不变色。

党的十八大以来，从坚定政治信仰、增强“四个意识”，到维护党中央权威和集中统一领导；从严明党的政治纪律和政治规矩，到严肃党内政治生活、净化党内政治生态；从以反腐败“防止党在长期执政条件下腐化变质”，到改作风打掉隔开党和人民的“无形之墙”，正是因为把党的政治建设贯穿党的建设全过程，才改变了管党治党宽松软的状况，为五年多来的历史性成就和变革提供了更加坚强的政治领导。

在内忧外患中诞生，在磨难挫折中成长，在战胜风险挑战中壮大，嘉兴南湖的一叶红船，已经成为承载着亿万人民希望的巍巍巨轮。中国共产党为什么能？中国道路、中国制度的优势，说到底就是我们党不懈推进党的政治建设、锻造过硬政治品格，确保正确政治方向、保持团结统一、勇于自我革命的能力和优势。沿着这一历史逻辑，向着“两个一百年”奋斗目标迈进，要完成抵达梦想彼岸的惊人一跃，我们比以往任何时候都更需要加强党的政治建设，把准政治方向，坚持党的政治领导，夯实政治根基，涵养政治生态，防范政治风险，永葆政治本色，提高政治能力，凝聚起无坚不摧的磅礴力量。

党的政治建设不是凌空蹈虚，而要找到现实载体。“政治方向是党生存发展第一位的问题”，这就要坚定不移沿着正确政治方向前进；“党是最高政治领导力量”，这就要坚持党中央权威和集中统一领导；“要紧扣民心这个最大的政治”，这就要同人民想在一起、干在一起；“营造良好政治生态是一项长期任务”，这就要在党内政治生活中经常接受“政治体检”。对广大党员干部而言，加强党的政治建设不仅是一种态度和立场，更是一种能力和素养。唯有提高辨别政治是非、保持政治定力、驾驭政治局面、防范政治风险的能力，才能将党的政治建设落到实处，切实担负起政治责任。

抗战时期，毛泽东同志用电台指挥工作，“嘀嗒、嘀嗒”就是党中央的声音，全党全军同志都无条件地执行。“嘀嗒、嘀嗒”声背后，全党“如同一个和睦的家庭一样，如同一块坚固的钢铁一样”。今天，加强党的政治建设，将让党更加团结统一，为党不断从胜利走向胜利提供重要保证，为实现中华民族伟大复兴中国梦提供政治保障。

责任编辑：张玉