霍启刚人民日报撰文：以香港所长应国家所需

原标题：以香港所长应国家所需（中国道路中国梦）

霍启刚

香港青年的发展机遇源于国家整体发展，香港的未来植根于祖国的发展大局中。国家好，香港好，世界会更好

在我的办公室里，一直挂着邓小平先生和我爷爷霍英东先生握手的照片。照片摄于1977年，爷爷一直珍藏着。他一生都很敬佩邓小平先生，生前时常对我们说，改革开放的道路是振兴中华的道路，是正确的、宽敞的，我们要一直沿着这条光明的道路向前走。他还多次说，要感谢国家改革开放政策给了他参与祖国建设的机会，没有改革开放就没有他的一切。

小的时候，对于爷爷经常发出的这番感慨不是很了解。如今，在改革开放40周年之际，我有幸作为参访团团长，带领150名香港各界青年领军人物，以“国家发展战略与香港青年机遇”为主题，从深圳出发，乘高铁北上，一路用心感受国家改革开放发展的巨大变化，思考着香港青年新时代的历史使命。深圳莲花山顶庄严肃穆，“大鹏展翅，莲花呈祥；缅怀邓公，山高水长；改革开放，振兴中华；一国两制，光耀香江”，我们整整齐齐地站在邓小平先生铜像面前宣读着青春献辞，此时此刻，我真真切切领悟了爷爷的话语。

在参访首日，我和大家来到深圳博物馆参观改革开放40年成就展览。其中两幅并列展示的照片引起大家的关注和思考，一幅记录着1979年深圳蛇口第一声炮响的情景，另一幅则是2017年拍摄的蛇口，两张照片形成强烈的视觉冲击，无需多言，这就是中国走改革开放道路正确光明的最好见证。我们参观了腾讯和海能达两家科创企业，海能达董事长陈清州先生以一口福建口音普通话，给大家描述了自己的创业之路。他希望香港青年要有国际视野，如果不关心香港以外的事情，会大大影响香港青年在世界的竞争力，也不符合香港作为国际之都中西文化合璧的城市气质。

最近我在报纸上看到一则新闻，题目是“港竞争力连续四年输深圳，差距拉阔”。报道指香港在中国社会科学院的《中国城市竞争力报告》里连续4年落后于排首位的深圳。我一向都不太看重这些排名，但是报告提醒我们不能满足现状，要自我警惕。我觉得香港不应该跟深圳比、跟广州比，而是要共同发展，采取互利共赢的态度。粤港澳大湾区正是青年人的契机。我想，在今天的大好形势下，香港年轻人应该认识到粤港澳大湾区的发展机遇，以更加开放的心态来思考自己的未来，充分发挥香港自身独特优势，积极融入国家发展战略大局。

在深圳北站乘坐高铁，很多首次搭乘高铁出行的团友大赞平稳舒适，还亲自尝试“硬币挑战”。香港大学学生陈凯荣对高铁的形容是“震撼”。参访团顾问、香港歌星张明敏触景生情，再次演唱了《我的中国心》。一路欢笑，一路惊喜，不知不觉，5个小时即到达武汉。在武汉东湖新技术开发区的烽火科技集团有限公司，我们领略到众多尖端先进的光纤、光缆、光芯片等高新技术产品的魅力。随后，我们来到北京，参观了十八大以来中国科学院创新成果展，见证我国科技创新事业由大转强的进步，看到了能源、环境、医疗、农业等关涉重大国计民生问题的基础性技术。我还向中科院的相关负责人提出一个大胆建议，希望有机会在香港展出部分研发成果，借此唤醒香港青年对科技的兴趣，点燃他们对国家技术研发成果的自豪感。

习近平主席去年视察香港时指出，香港享有“一国两制”的制度优势，不仅能够分享内地的广阔市场和发展机遇，而且经常作为国家对外开放“先行先试”的试验场，占得发展先机。经过几天实地考察，我相信每一位团员都更加具体地认识到了“一国两制”的制度优势。香港青年的发展机遇源于国家整体发展，香港的未来植根于祖国的发展大局，我们要完善两地互动合作机制，以香港所长应国家所需。国家好，香港好，世界会更好。

（作者为香港各界青少年活动委员会主席、霍英东集团副总裁）

责任编辑：张玉