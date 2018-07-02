新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

学者：美卖力表演 但“不公平贸易”帽子中国不接

学者：美卖力表演 但“不公平贸易”帽子中国不接
2018年07月02日 04:08 海外网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：“不公平贸易”帽子扣不到中国头上（望海楼）

　　近一时期，美国不断就贸易问题给中国扣帽子。美国国务卿蓬佩奥在底特律经济俱乐部发表关于美经济复兴的演讲，用“掠夺性”一词描述中国经济，抱怨中国进行“不公平竞争”。美商务部负责国际贸易的副部长在出席论坛时，指责中国搞“非市场经济”，对美战略产业造成威胁。

　　美官员几番卖力表演，刻意把“不公平贸易”的帽子强扣到中国头上，显然有其目的和用意。

　　首先，美方这一动作是为其单方面挑起的贸易战服务的。美政府当前经贸政策具有明显的单边保护主义性质。不论是“232调查”还是“301调查”，都有违国际贸易的应有之义。贸易本是增进各方利益的多边和双边行为，应以互利共赢为基础。历史已反复证明，贸易战本身是逆世界潮流而动的行为，是过时、落伍、低效的。美执意挥舞贸易战大棒，师出无名，于理无据，不得不以所谓“贸易不对等”为借口。

　　其次，炒作“贸易公平”意在实现国内政治目标。2016年8月，作为共和党总统候选人的特朗普也曾在底特律经济俱乐部发表演讲，宣布其经济计划。推动制造业回流、安抚失业蓝领工人被认为是特朗普胜选的重要原因之一。随着中期选举临近，美国务卿再次在底特律大谈“中国经济威胁论”，明显是要再次引导舆论，争取选票。

　　然而，不管美方意欲何为，“不公平贸易”的帽子中国不会也不能接受。

　　中国促进开放合作的成绩得到广泛认可。几天前，中国发表《中国与世界贸易组织》白皮书，以事实说明，中国加入世贸组织以来积极践行自由贸易理念，全面履行加入承诺，大幅开放市场，实现更广互利共赢，在对外开放中展现了大国担当。中国致力于以更大力度、更高水平的对外开放实现全球共同发展，推动经济全球化更加开放、包容、普惠、平衡、共赢。世贸组织发言人对中方白皮书进行评论时表示，世贸组织秘书处过去和现在都“十分赞赏中国对世界贸易组织的强有力支持”。

　　美国的“公平互惠”标准不得人心。美以“互惠贸易”之名，行“美国优先”之实，已经引起多方强烈反弹。欧盟、墨西哥、加拿大、印度、土耳其等宣布对美实施报复性关税。面对政府单边贸易政策走向，美制造业不但没有出现一片叫好之声，反而出现各种担心和恐慌，甚至有知名企业以“出走”方式逃避政府政策造成的负面影响。

　　显然，美国当前与其费尽心思给中国扣帽子，不如赶紧深刻反思自身错误。盲目而为，一意孤行，造成的苦果，害人也将害己。

　　（作者苏晓晖为中国国际问题研究院国际战略研究所副所长）

　　相关新闻：

　　中美贸易战生变

　　白宫：对中国价值500亿美元的产品征收25%关税

　　美宣布将制定2000亿美元对华征税清单

　　美国将恢复对中兴制裁？中兴发布公告回应

　　中国对原产美500亿美元进口商品加征关税（附清单）

　　商务部就“反倾销”连发公告 都与美国有关

　　中方回应

　　被问是否认为中美贸易战已打响？外交部这样回应

　　美公布对华产品加征关税清单 外交部回应

　　美对华商品征关税 商务部：立即出台同等规模措施

　　美又打出2000亿关税牌 中方这300字声明暗藏玄机

　　分析解读

　　美国同中国打贸易战 手上的贸易筹码真有那么多？

　　美国再加征关税有真筹码or打口水仗？3笔账要细算

　　环球时报：特朗普押上美国公众利益对华豪赌

　　中国这次强硬反击 传递4个意味深长的信号

　　短短6小时内中国不得不这样强硬反击 但事还没完

　　央广：美一纸任性征税清单 中美三轮经贸磋商归零

　　人民日报批美国出尔反尔：一意孤行必将损人害己

责任编辑：张玉

望海楼贸易帽子
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区