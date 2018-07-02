学者：美卖力表演 但“不公平贸易”帽子中国不接

原标题：“不公平贸易”帽子扣不到中国头上（望海楼）

近一时期，美国不断就贸易问题给中国扣帽子。美国国务卿蓬佩奥在底特律经济俱乐部发表关于美经济复兴的演讲，用“掠夺性”一词描述中国经济，抱怨中国进行“不公平竞争”。美商务部负责国际贸易的副部长在出席论坛时，指责中国搞“非市场经济”，对美战略产业造成威胁。

美官员几番卖力表演，刻意把“不公平贸易”的帽子强扣到中国头上，显然有其目的和用意。

首先，美方这一动作是为其单方面挑起的贸易战服务的。美政府当前经贸政策具有明显的单边保护主义性质。不论是“232调查”还是“301调查”，都有违国际贸易的应有之义。贸易本是增进各方利益的多边和双边行为，应以互利共赢为基础。历史已反复证明，贸易战本身是逆世界潮流而动的行为，是过时、落伍、低效的。美执意挥舞贸易战大棒，师出无名，于理无据，不得不以所谓“贸易不对等”为借口。

其次，炒作“贸易公平”意在实现国内政治目标。2016年8月，作为共和党总统候选人的特朗普也曾在底特律经济俱乐部发表演讲，宣布其经济计划。推动制造业回流、安抚失业蓝领工人被认为是特朗普胜选的重要原因之一。随着中期选举临近，美国务卿再次在底特律大谈“中国经济威胁论”，明显是要再次引导舆论，争取选票。

然而，不管美方意欲何为，“不公平贸易”的帽子中国不会也不能接受。

中国促进开放合作的成绩得到广泛认可。几天前，中国发表《中国与世界贸易组织》白皮书，以事实说明，中国加入世贸组织以来积极践行自由贸易理念，全面履行加入承诺，大幅开放市场，实现更广互利共赢，在对外开放中展现了大国担当。中国致力于以更大力度、更高水平的对外开放实现全球共同发展，推动经济全球化更加开放、包容、普惠、平衡、共赢。世贸组织发言人对中方白皮书进行评论时表示，世贸组织秘书处过去和现在都“十分赞赏中国对世界贸易组织的强有力支持”。

美国的“公平互惠”标准不得人心。美以“互惠贸易”之名，行“美国优先”之实，已经引起多方强烈反弹。欧盟、墨西哥、加拿大、印度、土耳其等宣布对美实施报复性关税。面对政府单边贸易政策走向，美制造业不但没有出现一片叫好之声，反而出现各种担心和恐慌，甚至有知名企业以“出走”方式逃避政府政策造成的负面影响。

显然，美国当前与其费尽心思给中国扣帽子，不如赶紧深刻反思自身错误。盲目而为，一意孤行，造成的苦果，害人也将害己。

（作者苏晓晖为中国国际问题研究院国际战略研究所副所长）

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