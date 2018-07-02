人民日报海外版：中国履行入世承诺不含糊

原标题：中国履行入世承诺不含糊（锐财经）

本报记者 邱海峰

近日，国务院新闻办公室发表《中国与世界贸易组织》白皮书，全面介绍了中国履行加入世贸组织承诺的实践，阐明了中国推进更高水平对外开放的愿景与行动。国家发改委、商务部发布了《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》，在22个领域推出开放措施。对此，相关人士指出，中国履行入世承诺、扩大对外开放从来都不含糊，是以实实在在的举措在推进并做好这些工作。同时，中国的对外开放不会止步于履行加入世贸组织承诺，会以更大力度推进自主开放，推进经济全球化深入发展。

履行承诺可得“A+”

2001年中国加入世界贸易组织。17年以来，中国在履行入世承诺方面到底表现如何？对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授崔凡对本报记者说，加入世贸组织后，中国切实履行了所作出的承诺，同时在全面履行承诺的基础上，中国还做了很多超出当初承诺水平的工作。本次发表的白皮书实事求是地反映了这些内容。

白皮书介绍，在货物贸易领域，截至2010年，中国货物降税承诺全部履行完毕，关税总水平由2001年的15.3%降至9.8%。此后，中国又多次以暂定税率方式大幅自主降低进口关税税率。2015年中国的贸易加权平均关税已降至4.4%，和美国、欧盟非常接近。在服务贸易领域，WTO要求中国开放的领域是100个，中国今天开放的已是120个部门。

“除此之外，我们在知识产权领域、在透明度领域也努力完成我们的承诺，履行我们的义务。”商务部副部长王受文表示。

根据白皮书，中国已构建完备的知识产权保护法律体系，并持续加强知识产权保护执法力度，知识产权保护效果明显。从2001年起，中国对外支付知识产权费年均增长17%，2017年达到286亿美元。履行透明度义务方面，中国明确提供法律制度保障，包括法律法规公开征求公众意见、出版法律的英文版、定期发布贸易政策等。

对于中国在履行加入世贸组织承诺方面所做的工作，美国彼得森国际经济研究所所长波森日前说，“中国基本上履行了世贸组织的所有的规则和裁决”。WTO前总干事拉米多次表示，中国履行世贸组织的承诺可以得“A+”的分数。

积极进行自主开放

“除了通过WTO项下的开放，通过自由贸易协定项下的开放，中国还积极进行自主开放。”王受文说。在博鳌亚洲论坛2018年年会上，中国宣布将进一步扩大降税范围。此后，一系列措施落地：自2018年7月1日起，将汽车整车最惠国税率从25%和20%降至15%，将汽车零部件最惠国税率从最高25%降至6%；将较大范围降低部分日用消费品进口关税，涉及1449个税目，最惠国平均税率从15.7%降至6.9%，平均降幅55.9%。

主动降税之外，中国还积极降低外资准入门槛。“原来外资到中国来，不管是中国欢迎的、鼓励的还是限制的，都要逐案审批，现在除了在负面清单里面列出来的项目，其他的一律备案，登记备案就可以，不需要审批。”王受文说，WTO没有要求我们在投资方面提出开放的措施，但是2013年中国建立了上海自由贸易试验区，实施了准入前国民待遇加负面清单管理制度并推广到全国。

过去5年，中国两次修订《外商投资产业指导目录》，外商投资限制性措施缩减了65%，禁止类条目只有28条。日前，在对《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中的外商投资准入负面清单进行修订的基础上，单独发布的2018年版负面清单由原来63条减至48条，列出了汽车、金融领域对外开放路线图和时间表，增强了开放的可预期性。

“加入世贸组织以来，中国主动出台并实施了一系列重大开放措施。目前这些措施正在稳步推进，开放力度也越来越大。应该看到，这是中国根据自身发展需要做出的抉择，不仅有利于自身，也有利于全球。”崔凡说。

不止步于履行承诺

加入世贸组织后，中国改革开放和经济发展进入加速期，中国的发展有力促进了全球经济发展，惠及了世界各国人民。白皮书介绍，自2002年以来，中国对世界经济增长的平均贡献率接近30%；1990-2016年，中国为拉美和加勒比地区创造了180万个就业岗位；2001-2017年，中国货物贸易进口额年均增长13.5%，高出全球平均水平6.9个百分点……

“总体来说，中国履行世贸组织承诺诚意是十足的，履行承诺的结果也是非常好的。而且我们会继续履行我们的义务，我们也希望别的成员能够履行他们对WTO的义务。”王受文说。

与此同时，白皮书提出，中国的对外开放不会止步于履行加入世贸组织承诺。中国还将主动扩大进口，未来15年，中国预计将进口24万亿美元商品；将继续优化监管方式方法，进一步压缩进出口环节和成本；将继续推进简政、降税、减费改革，继续加强同国际经贸规则对接，增强透明度，强化产权保护。

崔凡表示，白皮书释放了十分明确的信号，即中国积极推动更高水平对外开放。这不是喊喊口号，中国正在以实际行动、以更大力度推进自主开放，以开放促改革、促发展，推进经济全球化深入发展。（记者 邱海峰）

责任编辑：张玉