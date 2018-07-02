北京市环保局等6部门“一把手”将对话政协委员

原标题：市环保局等6部门“一把手”将对话政协委员
新京报讯 （记者沙雪良）北京“市民对话一把手·提案办理面对面”系列直播访谈节目将于今晚与广大市民见面，市发改委、市文物局、市环保局等6部门的“一把手”将就疏解整治促提升、北京中轴线申遗保护、打好污染防治攻坚战等话题，与11位市政协委员代表沟通对话。
本次节目将“市民对话一把手”作为提案办理协商的新平台，突出政协委员和政府部门共同协商解决问题的过程，把协商贯穿于行政决策之前和实施全过程。
节目由市政府办公厅和市政协提案委联合主办，北京广播电视台融媒体制作。7月2日至6日，连续5天，每天19：30到20：30，节目将在BTV新闻频道、北京城市广播FM107.3、AM1026频道、千龙网、首都之窗、北京市政协网站、“北京时间”同步直播。
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