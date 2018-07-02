美环太军演想“结交朋友”对抗中国?日媒点出关键

原标题：美环太军演想“结交朋友”对抗中国？日媒：被排挤的中国存在感很强

美国等25国海军已于上周在夏威夷开启了两年一度的环太平洋军演。图为参加演习的部分水面舰艇在合练。

[环球时报综合报道]2018年的环太平洋军演上周在夏威夷群岛拉开序幕，虽然有多达25国参加，但也许因为中国的缺席，令东道主美国“颇感寂寞”。演习刚刚开始，美国军官和媒体就频繁地念叨中国，并在与中国的各种比较中自我满足：“美国比中国更善于结交朋友”——美国有线电视新闻网（CNN）引用一名美国军官的话说，“中国缺席意味着其丧失了与地区和全球海军同行建立专业和潜在的个人关系的机会。”对此，海军军事专家张军社7月1日接受《环球时报》记者采访时表示：“美国取消对中国参加环太演习的邀请何尝不也是美军失去了一次了解中国军队的机会！”

“2018环太军演开始，但没有中国”，美国《海军时报》网站6月30日报道称，从上周五开始，美国海军启动了两年一次的全球规模最大的海军演习——环太平洋演习，演习将持续到8月2日。

CNN6月30日称，美国政府试图利用全球最大规模的海上军演“结交朋友、对抗中国”。美军方上周在夏威夷的记者会上表示，环太军演的目的是“建立关系”。报道称，这里着重指的是首次或者参演规模加大的亚太国家，包括越南、马来西亚和菲律宾，“它们与中国在南海有领土争端”。

据《海军时报》网站报道，此次环太军演共汇集46艘战舰和潜艇、200架军机以及2.5万名士兵，他们来自跨越太平洋沿岸的25个国家，包括澳大利亚、文莱、加拿大、智利、哥伦比亚、法国、德国、印度、印度尼西亚、以色列、日本、马来西亚、墨西哥、荷兰、新西兰、秘鲁、韩国、菲律宾、新加坡、斯里兰卡、泰国、汤加、英国、美国和越南。其中以色列、斯里兰卡和越南是首次参加环太军演。

CNN称，中国并没有与环太军演规模相当的海上联合演习，之前参演过的中国海军，因为“南海军事化”问题被美国取消了邀请。环太军演表明，“美国比中国更善于结交朋友”。不过，随着参演舰船抵达夏威夷，中国始于6月17日的海峡实弹射击演习也即将结束。双方的演习出现时间上的重叠，“凸显世界上两个争夺亚太军事影响力的超级大国之间的裂痕”。美国太平洋司令部联合情报中心前作战处处长舒斯特尔强调，此次在台湾海峡进行的军演由东部战区实施，意味着解放军海军和中央军委联合作战指挥中心的架构正在完善、能力在增强，“他们要让台湾当局和美国知道”。

张军社认为，中国军方已经公开表明最近在台海附近进行的一系列军事训练行动针对的是岛内“台独”分裂势力，目的是要捍卫国家主权和领土完整。这是海军按照计划组织实施的相关训练行动，“根本和美国争夺太平洋主导权扯不上边，美国媒体常常过度渲染”。

尽管美国因为贸易战不惜与加拿大、欧洲等盟国吵翻，但“2018环太军演”给了美国打“友谊牌”的机会。美国太平洋舰队新司令阿奎利诺称：“环太军演不仅是世界上最大的国际海事演习，它还代表志同道合的国家重视自由开放的印度洋和太平洋……不同的制服，不同的面孔和不同的文化，但我们在环太军演中有共同的目标。” 据报道，法国“牧月”号护卫舰、日本“伊势”号直升机驱逐舰、澳大利亚“阿德莱德”号两栖攻击舰、美国航母“卡尔·文森”号、印度尼西亚“孟加锡”号两栖舰和新加坡“顽强”号护卫舰都参与了演习。

CNN称，美国今年的演习注重发挥盟友作用。加拿大海军和日本海自上将分别被安排在2号和3号总指挥部，澳大利亚和智利指挥官则分管海上和空中的执行任务。

7月1日，日本富士电视台的评论员能势伸之评论称，“2018环太军演”是稳固日美关系的举措。之前，日美和印度在关岛附近也实施了军事演习，“海上自卫队员230人在护卫舰的甲板上，请印度的士兵当老师，进行了瑜伽练习。这是加强朋友关系的重大一环”。他还说，美国广交朋友，为何不请中国？因为在南海问题上，中美正在对立。“谁是敌人，谁是朋友，一下子就看出来了”。

日本“交通工具新闻”网站则评论说，在此次环太演习中，日本海上自卫队和美国海军发现目标后将共享信息，“对于担忧中国海洋战略的日本来说，这是个难得促进美日合作的机会”。而菲律宾在此次演习中投入了能放下直升机和可登陆舟船的舰艇，“要是和中国发生海上冲突，这些都是不可缺的设备”。报道说，虽然中国这次没参加环太演习，但演习的关键词就是针对中国，“反而显得中国的存在感十分强烈”。

澳大利亚访问学者莱顿对CNN说，南海主权声索国参演表明，该地区对美国的“忠诚”依然存在。他说，这些声索国并未参加美国定期派军舰到南海进行的“自由航行”，而环太军演给了他们一个展示“被动支持美国”的机会。他表示，越南参加环太军演“意义重大”，而菲律宾参演则表明他们愿意“两边下注”，“提醒中国他们还有其他选择”。

[环球时报驻日本、新加坡特约记者 黄文炜 辛斌 环球时报记者 郭媛丹 林鹏飞]

责任编辑：张玉