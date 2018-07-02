媒体:城市排名莫衷一是 上海为何立于不败之地？

原标题：解放日报“申言”：城市排名莫衷一是，上海凭什么立于不败之地？

打造“不易被模仿”的战略优势

一段时间以来，各种关于城市的指标、排名莫衷一是。对此，我们应该怎么看？

事实上，评价一个城市的发展水平和态势，应该是多维度、综合性、长周期的，最终还是要以城市能级和核心竞争力来说话。对于外部评价，我们既要关心关注，始终保持敏锐敏感；更要始终保持战略定力，不畏浮云遮望眼。各种指标各有侧重，不少也难免偏颇。真正重要的，是聚精会神抓好事关长远和根本的事情，不断打造人无我有、人有我优、人优我特的核心竞争力，在城市能级提升上持续用力、久久为功。

上海的发展重在提升城市能级和核心竞争力，这既是世界城市发展的规律所在，也是承载国家战略、彰显经济中心城市作用的使命所系。对标顶级全球城市、对照肩负的责任使命，我们还有不少差距，正到了全面提升城市能级和核心竞争力的阶段。其中关键，就在于扣住“核心”二字，聚焦优势、强化功能、体现城市的辨识度。

城市能级是城市能量、活力、竞争力和影响力的集中体现，而核心竞争力是一个城市长期可持续的、不可替代的、可带来比较优势的关键能力。不是所有优势都是核心竞争力，上海发展到今天，不可能什么都做、什么都要，特别需要学会有所为、有所不为。我们要聚焦一些有比较优势、长期可持续、不易被模仿的领域，努力做其他地方做不了的事，从而巩固提升已有的核心功能，同时积极打造新的核心功能。

只有“不易被模仿”，才会“难以被超越”，认清了这一点，才能在新的全球合作竞争态势中立于不败之地，也才能在国家发展大局中承担起重任，发挥好不可或缺的服务、引领、带动作用。在今天全球城市体系的高水平竞争中，我们特别需要保持这样的清醒和定力，同时拿出“不进则退、慢进也是退”的紧迫感，既立足现实，又着眼长远，努力答好这份事关上海未来发展的时代问卷。

责任编辑：吴金明