环球社评:美国环太军演“孤立”中国？太自恋了吧

原标题：社评：环太军演“孤立”中国？太自恋了吧

美国主导的环太平洋军事演习正在进行中，五角大楼以中国向南沙岛礁部署武器为由，取消了对中国参加此次联合军演的邀请，并将此视为对中国的“惩罚”。

CNN的一篇长篇报道援引西方学者的分析称，中国的缺席意味着它失去了这个与地区和全球海军建立关系的机会，而南海其他国家的参与表明该地区对美国的忠诚仍在发挥作用，环太军演为东盟国家提供了一个对美国立场表示“被动支持”的机会。

中国两次参加了这一隔年举行的多国军事演习。多数中国学者认为，参加这一演习对中国有益处，但是不参加也不构成什么了不起的涵义。美方夸大了它拒绝中国参演给北京带来的不舒服。

在南海的大是大非中，中国与其他南海国家有能力管控分歧成为越来越有决定性意义的事实，而在该地区和平与稳定逐渐巩固的情况下，美国的挑衅性介入已是风险的最大源头。这些很突出的动向要比南海复杂的领土和权益纠纷更容易看懂。

南海国家都不希望主权争议失控性发酵，不愿意这种争议成为地缘关系的主题，菲越等国更不想在中美之间选边站，充当美在南海地区对华博弈的杠杆。美国借环太军演“孤立中国”的那些努力不太可能扭转事情的大方向。

其实美国在国际舞台上的诸多做法形成了彼此之间的矛盾，使它对外政治、军事、经济政策的几个支柱朝着不同方向倾斜。它对政治团结越来越不感兴趣；经济上带头打贸易战，六亲不认；唯有在军事上热衷于拉拢中国周边国家，将其盟友体系的效应最大化。

结果是，美国的战略自私被国际社会广泛认识，它自己甚至也不掩饰。这样它拉拢其他国家“孤立中国”时，就会受到那些国家的更多质疑和警惕。这不是美国可以在亚太拉一个统一战线共同对付中国的时代。

中国大概需要沉着，更有定力。我们无需为了不参加环太军演这么点事就专门设计一些行动，构建一个阵营，与华盛顿对着干。事实上中国是有一些外交资源可以动员起来“消除”我方不参加环太军演的影响的，但那样做值得吗？

华盛顿愿意说它把北京从环太军演“赶出去了”，以此显得它很威风。那就让它嘚瑟呗，我们对此的在意程度可以远远小于它对此的重视。

美国在南海地区搞的种种小动作，说的一些话，很容易上媒体显要位置，但从对大局长期影响的角度看，它们至少有一部分属于虚张声势，类似于泡沫。

中国还是要奉行与美国“你搞你的我搞我的”这一大策略，把自己该做的事情都做好。这些事情包括与南海国家发展全面合作，继续降低地区紧张，管控好海上分歧等等。那样的话，华盛顿想来这里惹是生非，会更难找到撬动局势的支点和杠杆。

中美之间的分歧也需要战略性管控。美方施加压力时，我们尽量做就事论事的化解和回应，不从我方推动冲突朝着战略层面升级。中美有时会在具体纠纷上态度坚决、激烈，但只要美方也愿意，让事情的战略意义不随意发酵就可以继续是双方的一种默契。

这一次环太军演有越南这样的新参与国，日本等在军演中的作用在提升。中国不必紧张，我们不妨做一个自信的看客，把浮想联翩更多留给美国人吧。

责任编辑：张义凌