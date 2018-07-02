一图读懂北京党员党组织发展出现的新特点(图)

原标题：[一图读懂]这一年，北京党员党组织发展又有新特点！

来源：北京日报“识政”微信公众号

撰文|武红利

党的十九大报告提出了新时代党的建设总要求，首次提出“不断提高党的建设质量”，体现了习近平总书记管党治党新思想，反映了党的建设实践探索和理论探索新进展，确立了新时代党的建设新目标。

2017年6月，北京市第十二次党代会报告中提出，基层组织是党的全部工作和战斗力的基础。把抓基层打基础作为固本之举和长远之计，推动基层党的建设全面进步、全面过硬，让党的旗帜在每一个基层阵地高高飘扬。坚持政治引领和服务群众相统一，探索不同领域党组织设置和发挥作用的有效途径，使每个基层党组织都成为坚强战斗堡垒。深入探索创新，扩大非公有制经济组织和社会组织党的组织覆盖和工作覆盖。

一年来，北京党员队伍规模持续增大、结构有所优化，党员教育培训力度不断增强，基层组织体系不断健全，公有制企业、机关、事业单位等领域的党组织进一步巩固，非公有制企业、社会组织中的党组织覆盖面进一步扩大。

下面，就请随识政君（微信ID：PoliticalInside）看一看，北京党员、党组织发展有哪些新特点。

责任编辑：张玉