中国商飞第一届党委常委选举产生 贺东风任书记

原标题：中共中国商飞公司第一届党委常委选举产生，贺东风任书记

微信公众号“上海飞机制造有限公司”7月2日消息，7月1日，中国共产党中国商用飞机有限责任公司第一届委员会举行第一次全体会议。会议选举产生了贺东风、赵越让、刘林宗、吴光辉、赵九方、郭博智、程福波、周新民、周启民为中国共产党中国商用飞机有限责任公司第一届常务委员会委员，选举贺东风为中国共产党中国商用飞机有限责任公司第一届委员会书记，选举赵越让、刘林宗为中国共产党中国商用飞机有限责任公司第一届委员会副书记。中管企业党委换届督导组到会指导。党委书记、董事长贺东风在会上讲话。

当日还举行了中国共产党中国商用飞机有限责任公司第一届纪委会第一次全体会议，选举产生了中国共产党中国商用飞机有限责任公司纪律检查委员会书记、副书记和常务委员会委员。选举结果经中国商用飞机有限责任公司第一届党委会第一次全体会议通过，赵九方、张海勇、沈波、缪根红、王深远、郭盛杰、栾玉霞当选为中国共产党中国商用飞机有限责任公司第一届纪律检查委员会常务委员会委员，赵九方当选为中国共产党中国商用飞机有限责任公司第一届纪律检查委员会书记，张海勇当选为中国共产党中国商用飞机有限责任公司第一届纪律检查委员会副书记。

贺东风表示，作为新一届党委班子的“班长”，将与同志们一道，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，忠诚履职、勤勉尽责、担当实干，团结带领公司全体党员干部职工坚决落实公司“三步走”总体安排，努力实现“三个一”阶段目标和“两个建成”奋斗目标，着力打造“四个世界级”的航空强企，奋力夺取新时代大飞机事业新胜利。

贺东风强调，要全面增强“四个意识”、坚定“四个自信”，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻落实习近平总书记关于大飞机事业重要指示精神，把总书记的重要指示转化为一项项具体抓手、具体措施，把总书记的深情嘱托转化为大飞机人的崇高信仰、坚定信念和自觉行动，不折不扣推动中央决策在公司落地生根。要全面加强党委领导班子建设，增强“八项本领”、做到“五个过硬”，带头学习研究，开展大学习、大调研；带头执行民主集中制，完善党委全委会、常委会议事规则；带头担当作为，做到干在实处、走在前列；带头廉洁自律，严格落实中央“八项规定”精神，永葆共产党人清正廉洁的政治本色。要坚持走中国特色自主创新道路，矢志打造“四个世界级”航空强企，深入贯彻落实习近平总书记在2018年全国两院院士大会上关于“C919大型客机加快追赶国际先进水平”的重要指示精神，坚持自主创新这个战略基点不动摇，树雄心、立壮志；紧紧围绕“三个一”阶段目标和“两个建成”奋斗目标，坚定信心攻坚克难，把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中；深化国际合作交流，融入全球创新网络，推进更高起点上的自主创新；不断改善人才发展环境、激发人才创新活力、释放人才创新潜能，打造大飞机事业共同体、生命共同体和梦想共同体。要坚定不移全面从严治党，深入贯彻落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，全面推进党建各项工作，进一步落实“严党建、强支部、大监督、聚群团”的要求，不断提升公司党建工作质量，为大飞机事业提供坚强保证。

党委常委、纪委书记赵九方表示，面对接下来的纪委工作，将带领大家努力做到四点。一是新班子要有新境界，坚定不移地担负起“两个维护”的政治责任，带头执行党中央作出的重大决策部署，坚决落实上级纪检机关和公司党委对于党风廉政建设和反腐败工作的各项部署和要求，为公司推进全面从严治党和大飞机事业的发展积极作出新贡献。二是新班子要有新作风，聚焦主责主业、持续深化“三转”，将监督责任定位于“监督的监督”，紧盯“关键少数”不放松，深化运用“四种形态”，把监督挺在前面不动摇，弘扬求真务实精神不止步，坚持锤炼过硬作风不懈怠，不断开创纪检监察工作新局面。三是新班子要有新作为，认真抓好第一届纪委各项工作，坚持和发扬好做法好经验，不松劲、不停步、再出发，坚持稳中求进工作总基调，忠诚履行党章赋予的监督执纪问责职责，协助第一届党委把全面从严治党引向深入。四是新班子要有新形象，努力把第一届纪委班子建设成坚强的战斗集体，带头坚定理想信念，带头铭记“三个不能替代”，带头增强抓落实的本领，带头严守各项纪律，带头保持和修炼“五颗心”。

来源：微信公众号“上海飞机制造有限公司”

责任编辑：张玉