原标题：国民党：蔡当局卡断台湾与大陆连接 只会伤到自己

中评社7月2日报道，两岸关系紧绷，7月1日在台南麻豆举行的2018两岸宫庙续缘交流活动，受邀的大陆宫庙仅一成出席。中国国民党台南市长参选人高思博表示，民进党的意识型态作祟，明显看出只要是涉两岸活动，现在都会受到民进党的打压与阻扰。基本上，民进党是想要切断台湾与大陆连结。

据报道，2018两岸宫庙续缘交流活动，1日在台南麻豆海埔池王府盛登场，因被视为海峡论坛分支活动，陆委会对入台申请采取严审。本来大陆有200间宫庙报名跨海参加，最后只有福建省道教协会带领20几间宫庙来台交流叙缘。

中国国民党副主席兼秘书长曾永权1日晚出席活动表示，6月百姓论坛发生大陆官方无法入台参加活动的情形，现在两岸宫庙交流，也没有大陆官方人员，受邀宫庙仅一成能来台。但他仍要强调，两岸宗教文化交流能够促进和平，非常有意义，应该要持续推动进行。

穿上传统道教袍参加祭天仪式的高思博表示，民进党如果还是意识形态，就会常有这样的事发生，会继续打断两岸宗教、文化、学术交流。

他指出，基本上，民进党是想要切断台湾与大陆连结，但有些社会活动就会遭受到严重影响，譬如宗教，但两岸历史文化与传统是很难切开的；其次，两岸民俗文化交流也已经受到影响。6月在新竹举办的百姓论坛也是如此，但要民进党说台湾的姓氏与大陆无关吗？恐怕是说不出来吧。

高思博说，从百姓论坛到两岸宫庙交流叙缘的状况，都凸显了只要涉两岸活动，都会受到民进党意识型态打压与阻扰，学术活动也是一样。

高思博呼吁民进党当局，交流才能促进社会的发展，如果硬要卡断这些活动，往往不是伤到别人，而是伤到自己。民进党当局的头脑应该要清楚一点！

责任编辑：吴金明