经济日报：乱象频出 房地产市场乱象当严治

原标题：乱象频出！房地产市场乱象当严治

6月28日，住建部等七部门联合发布通知称，7月初至12月底，将在北京、上海等30个城市先行开展治理房地产市场乱象专项行动。可以说，这30个城市是房地产调控的“牛鼻子”，牵住了“牛鼻子”，全国房地产市场才能真正平稳下来。

优先关系户、“曲线”收取号头费、捆绑销售、对购房者“挑肥拣瘦”……在一些地区，房地产市场乱象丛生，不仅让刚需购房者感觉“很受伤”，也给房地产市场埋下了风险隐患。针对愈演愈烈的房地产市场乱象，七部门启动治理房地产市场乱象专项行动，严厉打击侵害群众利益的违法违规行为，可谓正当其时。

房地产市场为何会乱象频出？除了一些开发商、炒房团、黑中介肆意妄为之外，还有两方面原因。一是地方保护主义作祟，一些地方把房地产市场当作拉动GDP的支柱，不敢触碰房地产市场存在的问题，让个别开发商、炒房团、黑中介自以为是，横行市场；二是监管和执法不力，一些职能部门对房地产市场乱象“睁一只眼闭一只眼”，在打击整治上消极作为乃至不作为，也助长了房地产市场乱象。

任何乱象的出现都不是偶然的，在某种程度上是一些地方监管松懈的必然结果。假如各地始终勒紧房地产市场的“缰绳”，依法从严管理房地产市场，对出现的问题随时治理和纠正，也不至于出现乱象。比如，类似操纵房价房租、捂盘惜售、捏造散布虚假信息、制造抢房假象、哄抬房价、违规提供“首付贷”等投机炒房团伙，近年来媒体多有报道，早该对其严厉整治。再如，暴力驱逐承租人、捆绑收费、“阴阳合同”、强制提供代办服务、侵占客户资金、参与投机炒房等房地产“黑中介”，媒体也早有曝光，却没能将其彻底取缔。同时，违规销售、变相加价、一房多卖、霸王条款、价格欺诈以及限制阻挠使用公积金的房地产开发企业更是层出不穷，试问，如果不是监管不力、执法不严，这些开发商、炒房团、黑中介哪来那么大的胆量？

鉴此，期待各地能以七部门发出的通知为契机，精准把握整治房地产市场乱象的核心和关键，突出依法监管导向，从源头上彻底打掉各种形式的“保护伞”，倒逼各地履职尽责，强化市场监管，这远比惩治几个违法违规的开发商、炒房团、黑中介更重要。

责任编辑：吴金明