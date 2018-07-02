四川广安一新建小区堡坎塌方:50多户居民紧急撤离

原标题：广安一新建小区堡坎塌方：无人员伤亡，50多户居民紧急撤离

7月1日早上，四川广安市一小区的部分堡坎发生塌方。

据广安市协兴园区党政办发布的情况通报称，目前无人员伤亡，目前已组织园区规建局、国土分局和富盈·加州阳光项目业主对事件开展调查处置。

事发小区项目部一位胡姓负责人接受成都商报记者采访时表示，为保证临近堡坎一侧几栋居民楼住户的安全，已经将入住的50多户居民全部撤离，同时安排人员对塌方堡坎路段进行24小时不间断监测，待专家对塌方点以及房屋进行检测确定没有安全隐患后，居民方能返回入住。

惊险

两位老人离开5分钟后， 道路垮塌

事发的“富盈·加州阳光”小区位于广安市体育馆旁，第一次塌方，发生在7月1日早上6点50分左右。

“当时我正在睡觉，听到很大的响动，没有起来，后来才听说是小区的堡坎跨了，我们就住在这边上的（临近堡坎一侧的房子），你说多吓人嘛。”一位业主回忆说。

在小区里，成都商报记者找到了一位绿化工人，他是当天早上堡坎塌方事件的目击者之一。当天早上，该绿化工去小区物管办公室打卡签到后，到了小区的13号楼附近。当时，天下着小雨，他凭着肉眼看到，堡坎上方道路里侧的绿化带有裂缝，而且裂缝在逐渐扩大，最开始只有10公分左右，后来裂缝开到二三十公分，“当时就觉得（堡坎）可能要跨了”。

就在裂缝逐渐增大期间，该绿化工人看到道路上出现两名散步的老人，他大声朝对方喊，“快跑，要跨了”。两位老人听到提醒后快步离开道路，大约5分钟后，道路塌了下去，时间是6点50分左右。

事后，一段记录下小区堡坎垮塌瞬间的视频在网上流出。视频中，位于小区外侧的双向两车道道路逐渐下沉，路旁的绿化树也随之倾倒。据小区多位业主讲述，中午11时许，与先前塌方点相邻的堡坎也出现塌方，塌方路段延伸至10号楼附近。

7月1日中午，成都商报记者赶到当事小区“富盈·加州阳光小区”时，前往塌方点的道路路口已经放置了警示标志，保安在现场值守，禁止人员靠近。

成都商报记者现场观察发现，塌方点位于小区临近西溪河的外侧，堡坎大约30米高，堡坎上方是两条绿化带夹着一条双向两车道道路。塌方直接导致外侧绿化带和道路断裂、垮塌。根据目测，垮塌的道路长约50米，宽约6米。

撤离

临近堡坎一侧的50多住户紧急撤离

富盈·加州阳光小区是一个有700多户居民的住宅区，去年下半年，陆续有业主接房装修入住，但目前的入住率并不高。

7月1日中午，在堡坎塌方段的几个地下车库里，停有少量车辆，因为塌方导致出口的道路中断，这些车辆已无路可走，每个车库留有一名保安现场值守，并在车库出口拉起警戒线。

随后，记者在前往小区物业管理办公室的路上，遇到几名业主前去向物管咨询接受临时安置的登记地点。塌方事件发生后，他们曾接到通知，为保证住户安全，临近堡坎一侧几栋居民楼的住户全部要撤离出来。

“塌方事件发生后，我们就组织人员对临近堡坎一侧的楼房挨家挨户敲门，入住的居民有50多户，我们通知他们全部撤离出来。”小区所在牌坊村办事处的党工委书记冯永川告诉成都商报记者，撤离出来的居民在临时避险点进行登记后，由该小区项目部安置到附近酒店免费入住，选择投亲靠友或有其他住处的业主，则由小区项目部发放一定的经济补助。

据小区多位已入住居民讲述，其实在事发前，垮塌带的绿化带就已经出现裂缝，他们曾将此事告知物管部门，“前几天又下过暴雨，今天就垮塌了”。

进展

无人员伤亡，

相关部门已介入调查

7月1日下午，富盈·加州阳光小区项目部一位胡姓负责人告诉成都商报记者，6月22日，在接到居民反映绿化带有裂缝的事情后，项目部曾请来重庆的专家、以及小区施工方、设计方等多个部门，针对小区堡坎出现的裂缝进行监测，一直在努力解决此事，“我们很重视这个事情，今天上午又在开会，都在积极处理”。

广安市协兴园区党政办就此事发布情况通报称：受近期连降暴雨影响，广安富盈·加州阳光部分堡坎出现塌方，目前无人员伤亡，协兴园区已组织园区规建局、国土分局和富盈加州阳光项目业主对事件开展调查处置。

来源：成都商报

责任编辑：张申