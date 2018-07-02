原标题：台军人年金改革乌龙不断 退将一次被发28万新台币

中国台湾网7月2日讯 台军人年金改革实施日期急就章，乌龙不断。八百壮士协会理事长、退役中将吴斯怀说，不只日前第一波通知书闹了大乌龙，7月1日入帐的第一笔退休金错误也很多。

据台湾《联合报》报道，吴斯怀说，一位上校退伍邻居刷存折发现台当局居然汇了28万元（新台币，下同）进账户，让人啼笑皆非。他表示，先前曾说军人年改7月1日来不及，结果台当局硬逼着防务主管部门上路，现在闹出一堆笑话。

另外，第一笔退休金入帐，许多退伍军人惊讶发现减少的金额高过预期。吴斯怀说，台当局先前宣传“绝大多数退伍军人影响低于两万元”却故意略过补偿金等不提，如今多数人发现收入大减，但通知书还没寄到根本不清楚到底被扣哪些项目，紧张与不满情绪更是加倍。

一位退将表示，多数退伍军人对自己每月收入只了解“月退休俸”与“18%优存”这两大块，“月补偿金”与“补足退除给与差额”并在退休俸里面发放一般人往往不会注意，更没想到会被台当局“低调”地扣掉。（中国台湾网 卢佳静）

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