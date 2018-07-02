强降雨致四川多地受灾 成都广元等10市2日有暴雨

原标题：强降雨致四川多地受灾 今天成都广元等10市仍有暴雨

中国天气网讯 近期，四川频繁出现强降雨天气，受其影响，盆地多地出现了城市内涝、农田被淹、房屋损坏等现象。预计未来三天（2-4日），强降雨仍将持续，其中，今天，成都、广元、雅安等10市部分地区有暴雨，局地大暴雨，公众需加强预防。

图为资阳碑记镇农田被淹。（图/燕子）

近期，四川大部地区出现了连续的强降雨天气。监测显示，昨天08时至今天08时，广元、绵阳、成都、雅安、乐山、眉山等市出现大暴雨，其中，成都蒲江西来镇降雨量最大，为249毫米。受连续强降雨天气影响，已造成四川盆地多地出现城市内涝，农田被淹，山体垮塌，房屋损坏等现象，为生活、交通带来了极大的不利。

图为乐山沟镇会云村山体垮塌交通中断。（图/梁玉林）

未来三天四川强降雨仍将持续，四川省气象台预计，今天白天到晚上，广元、巴中、南充、成都、眉山、雅安、乐山、资阳、内江、自贡10市的部分地区有暴雨，个别地区有大暴雨；甘孜州东部、阿坝州东部和凉山州东北部有中雨，局部地区可达大到暴雨。

明天降雨范围稍有减少，广元、巴中、南充、达州、广安5市的大部地区有中到大雨，部分地区暴雨，巴中的局地有大暴雨；甘孜州北部、阿坝州西部及凉山州北部的局部地方有中雨。后天，达州、雅安、乐山、宜宾、泸州5市的部分地去有中雨，达州北部有大到暴雨；攀西地区中部、北部有大雨，个别地区暴雨。

气象专家提醒，近期四川盆地雨日频繁，雨量较大，易造成山体滑坡、泥石流等气象灾害，公众需尽量避免去山区游玩，同时，要加强防范短时强降水、雷电、阵性大风等强对流天气带来的危害。