官方通报南通毒贩庭审时脱逃:涉事法警被停职调查

原标题：“南通毒贩马廷江脱逃事件”涉事执勤法警被停职调查
今天上午，南通经济技术开发区人民法院发布关于被告人马廷江脱逃事件的情况通报，涉事执勤法警已于6月27日起停止履行职务，接受组织调查。
通报全文如下：
被告人马廷江脱逃事件发生后，本院积极配合公安机关进行追捕。涉事执勤法警已于6月27日起停止履行职务，接受组织调查。
经初步核查，马廷江脱逃事件系本院司法安全保障管理不到位，重大刑事案件押解看管警力调配不足，执勤法警思想麻痹、安全意识淡薄，违反司法警察押解、看管、警械具使用规定等原因造成。由此给社会造成的重大影响，我们深表歉意。
目前，本院正组织全院干警深刻反思、吸取教训、认真整顿，并将按程序对相关责任人严肃查处问责。调查处理结果及时向社会公布。
南通经济技术开发区人民法院
2018年7月2日
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