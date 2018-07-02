京津冀及周边蓝天保卫战首轮督查:涉气问题2690个

原标题：京津冀及周边蓝天保卫战首轮督查：发现涉气问题2690个

按照蓝天保卫战重点区域强化督查工作部署，6月11日~24日，生态环境部抽调500名地方环保系统人员及126名部属单位业务骨干，组成200个督查组，对京津冀及周边地区“2+26”城市、334个县（市、区）开展第一轮次强化督查。

督查组共发现涉气环境问题2690个，其中，清单内“散乱污”整改不到位问题314个，新发现清单外“散乱污”问题41个，清单内应淘汰燃煤锅炉问题11个，新发现清单外应淘汰燃煤锅炉问题67个，工业企业未安装大气污染防治设施问题180个，工业企业不正常运行大气污染防治设施问题190个，VOCs整治不到位问题346个，工业粉尘无组织排放问题660个，露天矿山未落实减尘抑尘措施问题55个，建筑工地扬尘管理问题780个，露天焚烧管控问题29个，恶臭、环保手续不全等其他涉气环境问题17个。

清单内“散乱污”整改不到位问题314个，新发现清单外“散乱污”问题41个。此类问题数量最多的3个县（市、区）是：唐山市滦南县19个，新乡市辉县市17个，唐山市迁西县16个。

清单内应淘汰燃煤锅炉问题11个，新发现清单外应淘汰燃煤锅炉问题67个。此类问题数量最多的3个县（市、区）是：石家庄市鹿泉区5个，邢台市广宗县4个，石家庄市桥西区4个。

工业企业未安装大气污染防治设施问题180个。此类问题数量最多的3个县（市、区）是：唐山市丰润区14个、滦县12个，石家庄市鹿泉区8个。

工业企业不正常运行大气污染防治设施问题190个。此类问题数量最多的3个县（市、区）是：石家庄市鹿泉区10个、裕华区8个，唐山市丰润区6个。

VOCs整治不到位问题346个。此类问题数量最多的3个县（市、区）是：石家庄市桥西区30个、鹿泉区15个，北京市怀柔区13个。

工业粉尘无组织排放问题660个。此类问题数量最多的3个县（市、区）是：唐山市滦县22个，石家庄市晋州市21个；济南市章丘区15个。

露天矿山未落实减尘抑尘措施问题55个。此类问题数量最多的5个县（市、区）是：济宁市邹城市5个，唐山市古冶区4个、迁安市4个、遵化市4个，太原市阳曲县4个。

建筑工地扬尘管理问题780个。此类问题数量最多的3个县（市、区）是：北京市通州区59个、大兴区25个、朝阳区25个。

露天焚烧管控问题29个。此类问题数量最多的4个县（市、区）是：石家庄市新乐市2个、廊坊市大城县2个、长治市长子县2个、焦作市解放区2个。

恶臭、环保手续不全等其他涉气环境问题17个。此类问题数量最多的2个县（市、区）是：唐山市开平区8个，石家庄市高邑县2个。

生态环境部已通过清单方式责成相关市、县（区）人民政府对查出的问题依法调查处理。随后，还将组织督查人员对调查处理情况进行复核，确保取得实效。（牛秋鹏）

来源：中国环境报

责任编辑：张申