京津冀及周边蓝天保卫战首轮督查:涉气问题2690个

原标题：京津冀及周边蓝天保卫战首轮督查：发现涉气问题2690个
按照蓝天保卫战重点区域强化督查工作部署，6月11日~24日，生态环境部抽调500名地方环保系统人员及126名部属单位业务骨干，组成200个督查组，对京津冀及周边地区“2+26”城市、334个县（市、区）开展第一轮次强化督查。
督查组共发现涉气环境问题2690个，其中，清单内“散乱污”整改不到位问题314个，新发现清单外“散乱污”问题41个，清单内应淘汰燃煤锅炉问题11个，新发现清单外应淘汰燃煤锅炉问题67个，工业企业未安装大气污染防治设施问题180个，工业企业不正常运行大气污染防治设施问题190个，VOCs整治不到位问题346个，工业粉尘无组织排放问题660个，露天矿山未落实减尘抑尘措施问题55个，建筑工地扬尘管理问题780个，露天焚烧管控问题29个，恶臭、环保手续不全等其他涉气环境问题17个。
清单内“散乱污”整改不到位问题314个，新发现清单外“散乱污”问题41个。此类问题数量最多的3个县（市、区）是：唐山市滦南县19个，新乡市辉县市17个，唐山市迁西县16个。
清单内应淘汰燃煤锅炉问题11个，新发现清单外应淘汰燃煤锅炉问题67个。此类问题数量最多的3个县（市、区）是：石家庄市鹿泉区5个，邢台市广宗县4个，石家庄市桥西区4个。
工业企业未安装大气污染防治设施问题180个。此类问题数量最多的3个县（市、区）是：唐山市丰润区14个、滦县12个，石家庄市鹿泉区8个。
工业企业不正常运行大气污染防治设施问题190个。此类问题数量最多的3个县（市、区）是：石家庄市鹿泉区10个、裕华区8个，唐山市丰润区6个。
VOCs整治不到位问题346个。此类问题数量最多的3个县（市、区）是：石家庄市桥西区30个、鹿泉区15个，北京市怀柔区13个。
工业粉尘无组织排放问题660个。此类问题数量最多的3个县（市、区）是：唐山市滦县22个，石家庄市晋州市21个；济南市章丘区15个。
露天矿山未落实减尘抑尘措施问题55个。此类问题数量最多的5个县（市、区）是：济宁市邹城市5个，唐山市古冶区4个、迁安市4个、遵化市4个，太原市阳曲县4个。
建筑工地扬尘管理问题780个。此类问题数量最多的3个县（市、区）是：北京市通州区59个、大兴区25个、朝阳区25个。
露天焚烧管控问题29个。此类问题数量最多的4个县（市、区）是：石家庄市新乐市2个、廊坊市大城县2个、长治市长子县2个、焦作市解放区2个。
恶臭、环保手续不全等其他涉气环境问题17个。此类问题数量最多的2个县（市、区）是：唐山市开平区8个，石家庄市高邑县2个。
生态环境部已通过清单方式责成相关市、县（区）人民政府对查出的问题依法调查处理。随后，还将组织督查人员对调查处理情况进行复核，确保取得实效。（牛秋鹏）
来源：中国环境报
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 大陆买台水果解燃眉之急 台媒这样感慨
- 【 军事 】 出鞘：那些年被美国吹捧过的中国武器
- 【 财经 】 湖南省委某领导暗访长沙楼市后震惊
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 高云翔方否认退还片酬 辟谣保释现身照
- 【 科技 】 专家：20%青少年有电子游戏成瘾现象
- 【 教育 】 2018版中国大学近5年录取分数排行榜
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有