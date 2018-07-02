破解军人子女入学难题 一省两市做法有力度有温度

原标题：赞！军地携手解决军人子女入学难题

近几年，随着国防和军队改革深入推进，一些部队转隶移防，以崭新面貌投入改革强军实践。在这一过程中，他们遇到一些困难，如子女入学、转学等涉及“后院、后代”的现实问题，这些问题军地相关部门看在眼里、放在心上。黑龙江省军区、山东省德州军分区、河南省漯河军分区在地方党委、政府大力支持下，军地携手出台一系列行之有效的措施，并让这些措施落地落实，为军娃铺就更加宽广平坦的上学路。这一省两市，地域不同，在解决军娃上学难题的做法上也不尽相同，但军地领导的初衷一致：军娃上学虽不是中心工作，却影响中心工作，所以一定要特事特办、好事办好。

黑龙江省——

让军娃享受优质教育

■解放军报记者 乔振友 特约记者 杨银满 孙 健

哈尔滨警备区积极协调市委、市政府为军人子女入学提供相应优待政策。在学校，老师对军人子女十分关心，经常与他们交流。吕衍海摄

6月上旬，黑龙江省哈尔滨市教育局领导收到一名军嫂来信，感谢政府为她的孩子解决入学难题。

这名军嫂叫刘沙沙。去年，刘沙沙的丈夫随部队移防至哈尔滨，她也带着孩子随军来到这座陌生的城市。对刘沙沙夫妻来说，摆在眼前最大的问题就是孩子上学。迁户口、找学校、转学籍，一系列手续让小两口犯了难。初来乍到，举目无亲，孩子上不了学怎么办？学校的教学质量不好怎么办？让夫妻二人没想到的是，事情很快有了着落。设在哈尔滨警备区的军人子女入学办公室工作人员主动与他们对接，帮助解决孩子上学问题。新学期，他们8岁的女儿被安排到香坊区中山路小学，这是所省级一类小学。刘沙沙感慨道：“在新地方，人生地不熟，以为啥事都难办，没成想到了哈尔滨，就像到了家。”

“去年，全市共协调安置219名军人子女入学，其中刚转隶移防到哈尔滨市的军人子女26名。”哈尔滨警备区领导告诉记者，警备区联合市教育局召开专题会议，为驻哈尔滨部队军人子女入学开辟“绿色通道”。

“老公，孩子上学的事情不仅办好了，而且哈尔滨警备区还送来学习文具，你不用担心了。”去年8月，随部队从哈尔滨移防到山东的某部修理营营长刘忠钰接到妻子电话，得知孩子不仅上了重点学校，而且有人关照家庭，心里高兴不已。转隶前，夫妻俩还为即将面临两地分居、家庭无人照顾、孩子上学择校等问题闹矛盾。当时虽然做通了妻子的思想工作，但孩子上学的事情一直悬在心里。现在难题解决了，刘忠钰久悬的心终于落了地。“新移防到哈尔滨的军人子女入学要妥善解决，从黑龙江移防到外地的军人子女，只要还需要在哈尔滨上学，我们也要一视同仁。”这是黑龙江省教育部门领导的郑重承诺。

“我们不仅协调出台优惠政策解决军人子女上学问题，而且让他们最多只跑一趟。”哈尔滨警备区政委韩玉平对记者说，军人子女入学是事关军心稳固的大事，作为国动人应主动作为，积极为军人分忧。哈尔滨警备区早在4月中旬就为驻哈部队下发了《关于2018年军人子女中考政策性加分的通知》，对中考加分类别区分、需要上报的审核材料、办理时间地点、办理程序方法等方面进行明确细化，并开通热线电话，提供24小时咨询服务，把“绿色通道”延伸到驻军每个军人家庭。

近年来，黑龙江省军地将各项拥军优属政策纳入党委议军会、武装工作会议议程，着眼国防所需、部队所期、官兵所盼，把为军人解难题、为军属送温暖作为一项任务摆上地方经济和社会建设的“大盘子”。

军队调整改革落地后，黑龙江省军区主动协调省教育厅出台优教政策：驻地现役军人、当年转业未离队、退休待移交、烈士和因公牺牲的军人子女，报考高级中学，按照军人驻地边远艰苦地区区分和军人职业性质、立功情况，分别给予加分录取。

其他军分区根据省优教精神，出台相应政策。黑河军分区协调市教育局明确：现役军人子女上小学、初中，可优先选择教学质量比较好的重点学校；中考择校，一二类边远艰苦地区军人子女录取分数线下调5%，三类边远艰苦地区军人子女录取分数线下调10%，考上职中录取线的，可进入普通高中学习、考上普通高中录取线的，可进入重点高中学习。驻黑河某部军官高宾因公殉职，其子2017年小学毕业，按照相关政策，如愿进入重点中学黑河市第二中学学习。

哈尔滨警备区协调哈尔滨市教育局制定出台具体政策，规定军改期间实行“择校三优先”：转隶移防部队军人子女优先、艰苦边远地区军人子女优先、异地艰苦边远地区军人子女优先。当地普通军人子女加2.5分；驻一二类边远艰苦地区军人或荣立二等功以上军人子女加10分；驻三类边远艰苦地区或从事飞行、潜艇以及涉核化军人子女加20分。

在齐齐哈尔市，除现役军人子女可优先择校外，齐齐哈尔军分区还根据省军区出台的“没有考上大学的军人子女可进入高校‘预科班’学习，第二年录取进入对应高校”的文件通知精神，及时上报军人子女名单，确保军娃享受到优惠政策。

如今，在广袤的黑土地上，处处可见“军人优先”“军娃优教”“让军人子女享受优质教育”的标识，时时可以感受到拥军优属的浓厚氛围。

山东省德州市——

军娃跨省上学受优待

■张光勇 解放军报特约通讯员 于 斌

德州市协调市公交公司，开通从空军某场站直达德州市区的拥军专线，让孩子们快快乐乐出营门，安安全全进校门。于 斌摄

刚刚转隶交流到驻河北省空军某场站的杜宪刚和妻子忧心忡忡：眼瞅这个学期快结束了，9岁女儿转学的事情怎么办？“没想到，山东省德州市军人子女转学手续办得这么快、效率这么高。”递交转学申请没多久，杜宪刚就收到通知：女儿将到德州市湖滨北路小学就读。夫妻俩心里的石头终于落地，而且女儿能到德州市重点小学就读，更让他们喜出望外。

场站孩子上学是长期困扰官兵的“老大难”问题。原来，该场站驻守在河北、山东两省交界处，虽然隶属河北省衡水市，却距离衡水市区70公里，到临近的山东省德州市只有20公里。去衡水市上学，虽然教学质量较好，但路途较远，接送孩子极为不便；到德州市上学，需要跨省协调，难度太大。

2015年初，场站领导抱着试试看的想法，找到德州军分区，军分区领导回答：“作为联系军地的纽带，为官兵解决后顾之忧，军分区责无旁贷。”这让场站官兵吃了“定心丸”。了解情况后，德州军分区立即协调德州市双拥部门和教育部门，为场站孩子入学开辟“绿色通道”，确保每名孩子都能到优质学校就读。

“军人保家卫国不分平时与战时、前方和后方，拥军也不能分本市与外市。只要是军娃，我们一律优待上学。”德州市教育部门负责人表示。在军地共同努力下，场站的孩子享受到“特殊照顾、优先择校、减免费用”的待遇。为免除场站官兵往返奔波、疲于接送的烦恼，德州市还专门协调市公交公司，开通从场站直达德州市区的拥军专线，保证孩子们快快乐乐出营门，安安全全进校门。

对外省驻军的孩子一视同仁，对临时来德州市上学的军娃也“开绿灯”。山东省军区保障局原助理员周永瑞的妻子是德州人，两人结婚一段时间后，妻子和女儿就办理随军手续，来到济南市生活。去年初，妻子回到德州市照顾生病的老父亲，女儿上学成为问题。继续在济南市上学，周永瑞工作太忙，没时间照顾孩子；回德州市上学，孩子的身份已是“外来户”，进好学校的希望渺茫。思虑再三，周永瑞找有关部门和德州市德城区教育局反映情况。德城区教育局立即按照特事特办的原则，给周永瑞的女儿办理转学手续，安排在德州市最好的实验小学上学。

德州市不仅给现役官兵子女特殊优待，对转业待安置和退役军人的孩子也一视同仁。刘潮华原是陆军某旅一名营长，去年初确定转业后，最让他放心不下的就是孩子的上学问题。去年8月，情况反映到军分区，没几天，刘潮华的孩子就接到德州市湖滨北路小学的入学通知。

与刘潮华不同的是，老闫是一位离开部队多年的老兵，回想起自己外孙女的上学过程仍然感慨万千：“女儿和丈夫离婚后，独自一个人带着外孙女生活，又不幸得了癌症，日子过得很辛苦。外孙女到了上学的年龄，一家人却根本无暇顾及。这时有人提醒我，虽然脱下了军装，可部队还是你的娘家，可以找部队说说话。于是，我来到德州军分区反映情况，没想到军分区立即协调，把孩子安排到德城区最好的学校。手续办妥后，我第一时间跑到医院，把这个好消息告诉女儿。”据不完全统计，近3年来，德州市先后为60余名非驻军官兵、复转军人子女办理入学入托手续，用实际行动温暖了现役军人、退役军人的心。

德州市是教育强市，中考竞争激烈，升学压力大。这种情况下，德州市坚持一方面为军娃入学“开绿灯”，另一方面为他们升学“助好力”。2015年7月，德州市出台了《军人子女教育优待办法》，明确规定军人、烈士及因公牺牲和病故的军人子女参加中考，一律享受至少加20分的优惠政策，需要入中等职业学校就读的，可以任选学校。任少军是德州市陵城区人武部副部长，女儿任睿哲不仅品学兼优，而且多才多艺。去年中考，任睿哲基础分和优待分加在一起，处在全市前列，顺利考入德州一中重点班学习。任少军激动地告诉记者：“多亏了党和政府的好政策，让孩子实现愿望。作为一名军人，感到无上荣光。我一定安心本职，扎实工作，为强军事业贡献自己的力量。”

河南省漯河市——

关心军娃助推战斗力

■王朝宏 王士刚

女儿的转学问题解决了，驻漯河某部参谋长刘方华一家十分高兴。王士刚摄

“没想到事情办得这么顺利，暑假过后孩子就可以到心仪的漯河小学就读了，这得好好感谢军分区、市教育局联合出台的好政策。”6月中旬，现役军人海要奎在河南省漯河军分区为孩子登记完相关信息后，开心地对笔者说。

海要奎是漯河市郾城区人，在中部战区陆军某旅服役。眼瞅着孩子到了上学年龄，但部队驻地条件有限，他便和妻子商量，想让孩子回原籍上学。可老家比较好的小学就那么几所，能不能进去？入学手续好不好办？这些问题一时间成了海要奎和妻子的烦心事。直到从漯河军分区大门出来，揣着喜讯回家的海要奎才露出轻松的笑容。

谈及解决军人子女择校难题，负责与驻地相关部门沟通协调的漯河军分区政治工作处干事刘国利最有发言权。他说：“在市教育局大力支持下，今年全市19名现役军人子女已有4名办理了转学入学手续，其他孩子的手续正在紧锣密鼓地办理中，时间不会太长。”

漯河市教育局局长赵建钊对笔者说：“军队改革，让不少军人子女转学入学成了难题。军人后代关系前方战斗力，我们地方党委、政府应拿出实际举措，切实解决好军人的后顾之忧，为部队战斗力建设加油助力。”

据了解，前几年，漯河市教育局联合军分区出台《漯河市贯彻〈军人子女教育优待办法〉规定》的通知。其中明确规定：市（县、区）人民政府及其教育局（教科体局）、各类学校应当依据本规定对军人子女接受教育给予优待，为军人子女接受良好教育创造条件、提供保障。

随着国防和军队改革不断深入，现役军人也面临一系列新情况、新问题。对此，该市在充分调查论证和认真落实《规定》的基础上，又做了一番深入调研，重新修订完善《漯河市贯彻〈军人子女教育优待办法〉规定》。笔者翻阅后发现，14条硬性规定条条破解军人子女入学难题：军人因工作调动、生活基础变更等，其子女需要转学、借读，市教育局、县（区）教科体局和有关学校应当及时为其办理相关手续。根据军人或其他法定监护人的意愿和学生学习情况，按照就近就便原则，由市教育局择优安排到相应学校就读，任何学校不得拒收或推脱……

驻漯河某部参谋长刘方华就是受益人之一。他女儿就读的小学离家远，而妻子又在十分偏远的地方上班，有时单位一加班还回不了家，刘方华每天也是忙于部队各项工作，接送女儿上下学成了夫妻俩的大难题。妻子想让女儿转学到离家近的学校，刘方华怕事情不好办，夫妻俩为此没少拌嘴。后来，刘方华得知漯河市今年就军人子女入学出台新规后，就怀着试试看的心态来到军分区。没曾想，核实基本信息后，不到15分钟就完成了登记。刘国利告诉他：“放心吧，我会尽快协调好，下学期你女儿就可到新学校就读了。”听后，刘方华十分高兴，难题终于解决了。

呵护军娃就是稳固军人“后方”

■段占峰

改革考验军人，也考验军娃。

转隶、移防，在这轮军改期间并不鲜见。“受命之日，则忘其家；临阵之时，则忘其亲；击鼓之时，则忘其身。”这是军人职业生涯的真实写照，军人的牺牲是立体的，不仅包括军人自己，也包括他的妻儿的牺牲奉献。

军人调动频繁，子女随之转学，学习、生活和情绪都难免受影响。特别是有些问题更不容忽视：军人家庭聚少离多，子女难以接受完整家庭教育；军人流动性大，子女随父母调动转学，学习成绩提高难；大多数部队驻地环境艰苦，军人子女接受良好教育难；部队和地方接触比较少，寻求地方教育部门的帮助和支持比较难。

军人子女上学问题，是直接关系军心士气的“稳心工程”。关注军人“后院”，首先要关注军人“后代”。军地各级下大力气让军人“后代”无忧，“对军人子女教育要给予优先照顾、优先办理”则是一条重要政策。换个角度讲，呵护军人“后代”，就是稳固军人的“后方”。

军娃“迁徙”多，教育勿放松。我们欣喜地看到，在军队改革中，全国各地推出很多具体而实在的举措：有的出台“择校三优先”“军人子女中考政策性加分”等政策，倾情解决军人子女上学问题；有的想方设法为军娃入学开辟“绿色通道”，确保每名军娃都能到附近的优质学校就读……

后方连着前方，最伟大的力量是同心合力。军地携手打造“军娃优教”工程，就是用实际行动助力改革强军实践。可以预见的是，随着改革深入，军娃作为“小军属”，在成长成才的道路上一定会迎来更多福祉。

鲁迅先生说：“儿童的情形，便是将来的命运。”愿我们的军娃都能健康快乐成长，愿我们的军人再也不用为子女的教育而分心。

（作者系包头市昆都仑区人武部政委）

（本文刊于《中国国防报》2018年7月2日03版）

责任编辑：张申