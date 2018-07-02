四川拟立法：大气环境恶化 将约谈地方主要负责人

原标题：四川拟立法规定：大气环境恶化，地方主要负责人将被约谈

记者近日从四川省政府法制办获悉，《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法（修订）（征求意见稿）》公开征求意见，公众可于2018年7月27日前将修改意见反馈至省政府法制办。根据《实施办法》，我省拟立法规定，大气环境质量恶化的地方政府主要负责人将被约谈。

“对《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》进行修订，一方面是为了与2015年8月29日修订通过的《中华人民共和国大气污染防治法》相适，另一方面也是为了结合四川省大气污染的形势和特点，将一些有针对性、卓有成效的举措上升为立法，用更有力的治理方式和治理举措来推进大气污染防治工作。”省政府法制办有关工作人员介绍说。

为强化政府责任，《实施办法》确立了约谈制度，规定有“大气环境质量恶化”“未完成大气环境质量改善目标任务”“未完成大气污染防治重点任务”“省人民政府规定的其他情形”情形之一的，省环境保护主管部门应当会同有关部门约谈市（州）人民政府或县（市、区）人民政府主要负责人，约谈情况应当向社会公开。

结合我省大气污染的形势和特点，《实施办法》突出了三个“重点”，即重点区域和城市防治、重点领域防治、重点时段防治。针对重点区域和城市防治，《实施办法》明确，成渝城市群建立大气污染联合防治机制，在重点区域内实施大气污染物特别排放限值等防治措施，建立区域重污染天气应急联动等大气污染联合防治协调机制等。针对工业及能源、机动车船、扬尘、农业等重点领域污染防治，《实施办法》细化了30余条具体防治举措。重点时段防治主要是指重污染天气的应对工作，对此，《实施办法》从预警机制建立、信息发布、应急响应等方面作出规范。

在法律责任一章，《实施办法》对违反餐饮油烟、烟尘污染防治，违反扬尘污染防治等行为规定了相应的违法责任。

来源：四川日报

责任编辑：张申