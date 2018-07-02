四川拟立法：大气环境恶化 将约谈地方主要负责人

原标题：四川拟立法规定：大气环境恶化，地方主要负责人将被约谈
记者近日从四川省政府法制办获悉，《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法（修订）（征求意见稿）》公开征求意见，公众可于2018年7月27日前将修改意见反馈至省政府法制办。根据《实施办法》，我省拟立法规定，大气环境质量恶化的地方政府主要负责人将被约谈。
“对《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》进行修订，一方面是为了与2015年8月29日修订通过的《中华人民共和国大气污染防治法》相适，另一方面也是为了结合四川省大气污染的形势和特点，将一些有针对性、卓有成效的举措上升为立法，用更有力的治理方式和治理举措来推进大气污染防治工作。”省政府法制办有关工作人员介绍说。
为强化政府责任，《实施办法》确立了约谈制度，规定有“大气环境质量恶化”“未完成大气环境质量改善目标任务”“未完成大气污染防治重点任务”“省人民政府规定的其他情形”情形之一的，省环境保护主管部门应当会同有关部门约谈市（州）人民政府或县（市、区）人民政府主要负责人，约谈情况应当向社会公开。
结合我省大气污染的形势和特点，《实施办法》突出了三个“重点”，即重点区域和城市防治、重点领域防治、重点时段防治。针对重点区域和城市防治，《实施办法》明确，成渝城市群建立大气污染联合防治机制，在重点区域内实施大气污染物特别排放限值等防治措施，建立区域重污染天气应急联动等大气污染联合防治协调机制等。针对工业及能源、机动车船、扬尘、农业等重点领域污染防治，《实施办法》细化了30余条具体防治举措。重点时段防治主要是指重污染天气的应对工作，对此，《实施办法》从预警机制建立、信息发布、应急响应等方面作出规范。
在法律责任一章，《实施办法》对违反餐饮油烟、烟尘污染防治，违反扬尘污染防治等行为规定了相应的违法责任。
来源：四川日报
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 大陆买台水果解燃眉之急 台媒这样感慨
- 【 军事 】 出鞘：那些年被美国吹捧过的中国武器
- 【 财经 】 湖南省委某领导暗访长沙楼市后震惊
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 高云翔方否认退还片酬 辟谣保释现身照
- 【 科技 】 专家：20%青少年有电子游戏成瘾现象
- 【 教育 】 2018版中国大学近5年录取分数排行榜
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有