美媒：中国媒体提升全球影响力 实现领导人设想

原标题：美媒：AI助中国媒体提升全球影响力

参考消息网7月2日报道 美国《哥伦比亚新闻评论》6月21日刊登文章称，中国领导人在2015年对宣传干部和新闻工作者的一次讲话中，阐述了他关于建立新的国际新闻秩序的设想：“读者在哪里，受众在哪里，宣传报道的触角就要伸向哪里。”随着中国最大的官方通讯社——新华社启用“媒体大脑”，利用这一人工智能（AI）媒体工作平台协助各阶段报道，这些宣传“触角”可能伸得更远。

智能平台快速生产新闻

文章称，在编辑室使用AI，可以提高准确性，增强数据分析能力，并提高效率。新华社在今年1月发布的一段视频中说，AI媒体工作平台可以提供线索发现、素材采集、编辑生产、分发传播和反馈监测等各项服务。上周，新华社发布了“媒体大脑”的升级版——“MAGIC”智能生产平台，该平台利用“MGC”（机器生产内容），进行快速新闻生产，它自动制作一条新闻视频最快只需要10秒。

文章表示，新华社将利用AI“实现个性化、定制化信息推送”。随着技术进步，“定制化信息”可能拥有多种形式，它可能是个性化数字新闻推送，也可能是为读者个人或宣传目的而定制的标题和文章。

文章称，新华社的国际影响力也正在增长，它在海外设立了180个分支机构，其驻外记者的数量，为世界各通讯社之最。前新华社记者辛新（音）说：“过去，新华社要仰视美联社和路透社。新华社想迎头赶上。但新华社突然发现，在其他新闻机构正缩减规模的时候，它却在扩大规模。”

旧金山一家机器智能公司的创始人肖恩·古尔利指出，新华社很快就会成为最具影响力的新闻机构之一。他说：“我们现在有美联社、路透社，CNN也可以算一个，还有其他几家，但数量并不多，这些（新闻机构）影响力很强。新闻机构对舆论定调起着非常重要的作用，它们的作用远远大于我们对它们的认识。”

文章指出，新华社通过与其他国家（远至阿根廷和肯尼亚）的信息交换协议，已经把其新闻内容传播到各大洲。随着AI的运用，中国的话语一定会传播到更远的地方。古尔利说：“一旦你开始用自动化方式（写稿），你就可以非常快地扩大规模。所有通讯社都是如此。例如美联社的一位记者可以写一篇稿件，如果你能写100篇呢？在新闻机构规模缩减的今天，你不仅仅是重要参与者，还是最优秀的参与者，在全球舆论中发挥着强大的影响力。”

信息推送个性化定制化

文章指出，新华社很快就可以在这场竞争中脱颖而出。该社上周宣布，升级版的“媒体大脑”在今年的足球世界杯期间可以制作1万多条新闻视频。如果AI能放大新华社在全世界的声音，那么该社将给全球新闻传播形式带来巨大影响。

中国传媒中心顾问达亚·图苏认为，随着中国的全球影响力越来越大，新华社将能成为一个受到广泛援引的国际新闻消息源。

新华社把AI技术推崇为“增强报道时代”的主角。在一段视频中，来自欧洲的新华社记者海伦·本特利着重介绍“媒体大脑”如何更好地回应人们需要。她说：“它不再仅仅推送热门新闻。下一步将识别人们的兴趣点，理解他们的想法。”

文章称，从本特利着重介绍的几个方面看，似乎“媒体大脑”只是一个功能强大的搜索引擎，为记者提供一个数据列表，最大化地提升他们的写稿量，拓展报道的广度。据新华社发布的新闻稿，我们了解到，计划中的AI编辑室不止是数据收集工具，还有“定制化和个性化的信息推送”功能。

文章认为，AI可能最终被用于生产定制化标题。例如新华社的“媒体大脑”报道一名女性在大街遭抢劫的新闻，如果算法知道读者也是一名女性，它可能会生成一条符合女性阅读习惯的标题。如果读者是一个银行业从业人士，标题可能会突出被抢的金额。如果读者是一名动作片影迷呢？那么AI可能生成一个与武打有关的新闻标题。可能性多种多样。它可能像脸书的广告推送，并具备国际媒体报道风格。

古尔利预测，在可预见的将来——从12个月到18个月不等，AI将能够实时制作新闻。古尔利说：“一篇文章面向每个人的做法将很快变成一篇文章只对我一个人。我不确定我们是否已经准备好迎接这种变化。”

把中国视角推向全世界

文章称，随着编辑室整合AI技术，新华社也在扩大“媒体合作”，免费向外国机构提供内容和技术。这些机构通常缺乏报道资源，而新华社的报道可以弥补空白。中国传媒学者称之为“借船出海”。新华社一直在扩大这些合作，而借助AI技术新华社的报道可以经由这些渠道更快传播。

美国自由之家东亚分析师萨拉·库克在提到新华社与外国机构共享技术时说：“这种模式本身可能没有问题，但会影响人们对新华社的看法，从而使用他们的内容。”库克说，如果人们从新华社学到技术，那么他们可能会感觉有义务使用更多新华社的报道内容。

文章认为，使用AI技术可让新华社具备在全球媒体市场的竞争力。

《华盛顿邮报》数字研究实验室的前主管贾罗德·迪克尔在谈到全球媒体机构采用AI技术时说：“作为曾在媒体工作的人，我十分看重成为技术上第一个吃螃蟹的人。这样可以先人一步了解一种技术是否靠谱。”希望先人一步的不只是新华社，其他媒体机构也在业务中整合AI技术，其中包括美联社和路透社。

文章指出，随着“媒体大脑”进驻新华社的编辑室，AI领域的竞赛让新闻业的信息竞争更加重要。借助中国在AI领域的巨额投资，新华社可能获得快速发展。

古尔利说：“这是一个非常、非常强大的机构，得到越来越先进的技术助力。我认为新华社将把中国视角推向世界。”

资料图：蓝天白云映衬下的新华社新闻大厦。新华社发

责任编辑：吴金明