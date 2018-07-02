央视评女孩遭抢劫不立案:未成年不应是恶行挡箭牌

“初中女孩遭抢劫伤害不立案”，未成年不应是恶行的挡箭牌

近日，来自湖北孝感的邓女士在社交媒体发布长文，反映今年3月她上初中的女儿在放学途中，遭人持刀暴力劫持两个小时，其间遭强奸威胁，被脱光衣服，身体多处被割伤。事发后，当地派出所以加害者不满14岁为由，对此事不予立案，基于同样的理由，加害者也不必负刑事责任。

众所周知，持刀抢劫、故意伤害等行为严重危害他人人身权利，属于严重的刑事犯罪，犯罪分子可能面临死刑、无期徒刑、有期徒刑等刑罚。尽管邓女士“强烈希望法律能对加害者给予适当处罚”，但《刑法》也明确规定，不满十四周岁的人犯罪不负刑事责任。既然不负刑事责任，也就不能追究刑事责任，甚至不用担心被行政处罚。《治安管理处罚法》规定，“不满十四周岁的人违反治安管理的，不予处罚”，但“应当责令其监护人严加管教”。现实中，对于一些无法无天的“小恶魔”来说，即便做了“伤天害理”的事情，也不外乎让家长赔点钱，至于所谓的“严加管教”，具体有哪些要求还不明了，谁又能保证“绝不重犯”？

从立法的初衷看，之所以要划定一个年龄上的“免责特区”，是考虑到不满十四周岁的人，从生理和心理上缺乏认识和控制的基本能力，故而不能对自己行为承担刑事和行政上的责任。事实上，除了规定不满十四周岁的未成年人不负刑事责任外，我国法律还明确规定，已满十四周岁不满十六周岁的人，仅对犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫等8种严重犯罪负刑事责任；已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，“应当从轻或者减轻处罚”。

但是，这种立法上的“宽容”，也潜藏着危害社会的极大隐忧。如今，随着社会生活水平的提高，未成年人的发育水平，早已超过了1977年立法时的“普遍水准”。翻看上述报道，抢劫邓女士女儿的男孩黄某，虽然是2004年9月生，还不满十四周岁，但抢劫时机的选择、伤害他人的凶狠程度，丝毫看不出认识和控制能力的“不足”。之前，甘肃省金昌市警方破获一起强奸案，犯罪嫌疑人竟然是某小学六年级的学生，作案达30多起。如果这样极具社会危害性的恶行，因为年龄“占尽便宜”“肆无忌惮”，不必受到刑罚和行政处罚，付出与之相应的违法成本，就无异于对恶人的纵容、对无辜者的抛弃。

展望全球，自上世纪90年代以来，一场降低刑事责任年龄、遏制未成年人犯罪的立法改革风起云涌。美国、法国、日本、英国、墨西哥等国家纷纷采取立法措施，对未成年人刑事责任年龄作出适当调整。法国刑法改革委员会经过调研后认为，12岁这个年龄是“最合适承担刑事责任的年龄”。在美国，科罗拉多等州将最低刑事责任年龄规定为12岁，堪萨斯等两个州划定为10岁。根据英国法律，承担刑事责任的年龄下限也是10岁。

他山之石可以攻玉。面对未成年人犯罪率的持续抬头，立法者应在充分调研论证的基础上，尽快完善未成年人犯罪法律规定，更好地体现法律的公平正义，别让未成年变成了罪恶的挡箭牌。（特约评论员 欧阳晨雨）

责任编辑：吴金明