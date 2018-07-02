督察组：河南信阳垃圾处理问题突出 制假台账应对

原标题：信阳市生活垃圾处理问题突出 制作虚假台账应对督察

2016年第一轮中央环保督察指出，河南省要加强环保基础设施建设，将集中供热、污水处理、垃圾处置等全面纳入“十三五”统筹规划，做到多还旧账、不欠新账。

一年多时间过去了，这些基础设施项目建设如何？生活垃圾处理问题是否解决？带着这些问题，2018年6月21日，中央第一环保督察组组长朱之鑫带领督察人员抽查了信阳市无害化垃圾处理场。

督察发现，信阳市生活垃圾处理设施建设严重滞后，渗滤液处理能力严重不足，环境污染和风险十分突出。

垃圾处理场多年超负荷运行

信阳市无害化垃圾处理场位于信阳市浉河区琵琶山村，紧邻浉河，于2007年投运，是全市区唯一的生活垃圾填埋场。该场占地面积260亩，设计有效库容约98万立方米，设计每天填埋生活垃圾350吨。督察发现，早在2015年，信阳市无害化垃圾处理场就库容已满，但截至目前仍在接收生活垃圾，实际填埋量已达264万立方米，超出设计库容量1.68倍。

在垃圾填埋作业区，督察组发现，垃圾堆积如山，恶臭扑鼻，蚊蝇满天，现场生产管理粗放，垃圾车辆没有任何覆盖措施，所过之处尘土飞扬、垃圾抛撒严重。现有填埋场工程构筑物、防渗膜、渗滤液处理设施难以支撑大规模超负荷填埋，环境风险巨大。

督察组进一步调查发现，该垃圾处理场早在2013年底就接近设计库容量。经有关部门协调，华新水泥集团垃圾焚烧处理项目于2015年7月开始运行，每天平均焚烧处理生活垃圾只有500余吨，且每年有近2个月需停运检修。目前信阳中心城区每天收集转运的生活垃圾1000吨左右，仍有约400吨生活垃圾只能由该处理场填埋，继续超库容堆存。

朱之鑫组长在垃圾填埋覆盖区实地检查 本文图均为生态环境部微信公众号 图

生活垃圾超高超库容堆存

生活垃圾无序堆放，垃圾车没有覆盖

垃圾渗滤液违法排放

信阳市无害化垃圾处理场投运初期没有渗滤液处理设施，直至2015年才建成投运，设计处理能力为120吨/日。督察人员发现，生化罐中污泥含量极低，泡沫飞扬。在渗滤液调节池，有两根黑色的管道引起了督察人员注意，经反复与垃圾填埋场负责人询问，最终才承认是连接城市污水管网的暗管，并且这两根暗管下面连接水泵，水泵配电箱处于带电状态，随时可以启动。

渗滤液调节池有暗管通入市政污水管道

暗管的存在，让督察人员对这家垃圾填埋场的真实运行情况产生了更大的质疑。随后，在渗滤液处理车间的围墙根处，督察人员又发现一个雨水检查井，打开检查井以后，有一根白色的暗管接入，浑浊的污水“汩汩汩”地从暗管流出，经过检查井以后直排外环境。

雨水检查井有白色暗管接入，污水直排外环境

制作虚假运行台账

督察人员一行又来到厂区内一台污泥压滤机旁边，这台压滤机崭新发亮，这一反常景象让督察组工作人员觉得匪夷所思。

“你们这台压滤机保养的很好，看起来跟新的一样，用过吗？”朱之鑫询问垃圾填埋场负责人。

朱之鑫组长认真核对设备运行记录表

相关负责人一时语塞，表示设备近期因故障停运，停运前一直正常使用，并表示可以提供运行情况表和台账。

督察人员打开负责人提供的运行情况表，发现直至检查当日，这台外表干净、没有使用痕迹的污泥压滤机始终运行正常，这与负责人的说法相互矛盾，且填表人与填表时间有悖常理，可能存在运行台账造假问题。

面对大量事实，垃圾填埋场负责人不再狡辩，承认污泥压滤机长期没有使用，以及制作虚假运行记录台账的事实。该负责人称，由于垃圾渗滤液处理设施不能正常运行、渗滤液处理设施能力严重不足，一旦发生处理不了的情况，通过暗管将渗滤液违规排入市政污水管网，企图蒙混过关。

日常监管没有到位

督察人员现场询问在场的信阳市城管部门负责人，该负责人表示知道信阳市无害化垃圾处理场长期超库容堆存，但不知道渗滤液处理设施不正常运行，更不知道存在这些暗管。虽然垃圾填埋场没有化验室，出水也没有在线监测设施，但每年垃圾填埋场都聘请第三方机构进行监测，监测报告显示都是合格的，因此他们以为渗滤液处理设施运行正常。

污泥压滤机崭新发亮

此外，在河南省生活垃圾处理设施渗滤液处理情况统计表上也赫然显示，信阳市垃圾无害化处理场“设备运行正常”。

新建垃圾处理能力久拖不决

信阳市中心城区生活垃圾日产生量1000余吨，但信阳市无害化垃圾处理场设计日处理能力仅有350吨/日且已超出设计库容，远远满足不了需求。从2010年起有关部门即向信阳市政府请示新建生活垃圾处理厂，但一直没有建设。督察人员梳理线索后发现，信阳下辖各县垃圾填埋场均在2007年至2008年间建设的，“十二五”期间全市没有新建的垃圾处理场。目前，光山县、罗山县、商城县、息县、淮滨县、潢川等县垃圾填埋场也处于超负荷运行状态。

针对上述问题，朱之鑫要求河南省及信阳市务必高度重视，把群众利益放在第一位，多站在群众的立场考虑问题，认认真真解决好群众身边的突出生态环境问题。

河南省政府有关领导以及信阳市党政主要领导现场表示，将成立联合督导小组，认真梳理存在的问题，确保整改落实到位。

责任编辑：张义凌