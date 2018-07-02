武汉开展控烟专项行动:7月1日起公务活动严禁吸烟

原标题：武汉开展“控烟”专项行动：7月1日起公务活动严禁吸烟

公务活动间隙，相熟的领导干部间喜欢递根烟聊聊天，这种习惯以后要改了。7月1日起，武汉市党政机关室内公共场所全面禁烟；公务活动严禁吸烟；领导干部将遵守公共场所禁烟规定，积极倡导控烟，带头禁烟，带头戒烟。

这是即将召开的全市控烟大会出台的系列措施之一。7月1日到今年12月31日，武汉市将在全市范围内开展各类公共场所控制吸烟专项行动，重点部署党政机关、医院、学校、宾馆、饭店、公共交通工具及影剧院、网吧等公共场所控制吸烟工作。

全市党政机关室内公共场所禁止吸烟，列在专项行动第一条。按照要求，党政机关要做到“四有一无”：有控制吸烟制度和实施措施；传达室、会议室、楼道、食堂、洗手间等场所要张贴醒目的禁烟标识；设有控制吸烟监督员，对办公楼内的吸烟行为进行劝阻；合理设置室外吸烟区，有明显指引标识；所属区域内无烟草制品销售，无烟草广告，无烟草赞助与促销活动。

根据武汉市委市政府要求，领导干部要带头在公共场所禁烟。同时要积极倡导禁烟，及时劝止他人违规在公共场所吸烟。

公务活动严禁吸烟。公务活动承办单位不得提供烟草制品，不得接受任何烟草企业赞助，不得发布任何烟草广告。不摆放烟缸、烟具，积极劝阻和制止公务活动参加人员吸烟。公务活动参加人员不得吸烟、敬烟、劝烟。严禁使用或变相使用公款支付烟草消费开支。

在全市大力创建无烟机关。领导干部要带头戒烟，鼓励职工戒烟，共创无烟环境。创建无烟机关作为申报文明单位的必要条件；控烟工作纳入各单位绩效考核管理内容。

各级领导干部要主动接受群众监督和舆论监督。卫生计生行政主管部门要公布受理举报、投诉电话，及时调查处理受理事项。

[新闻加点料]

健康武汉文明军运武汉市力推公共场所全面禁烟

7月1日起，武汉市将在全市范围内开展各类公共场所控制吸烟专项行动，重点部署党政机关、医院、学校、宾馆、饭店、公共交通工具及影剧院、网吧等公共场所控制吸烟工作，使全市公共场所吸烟现象得到有效控制，助力“健康武汉”和文明军运建设。

即将召开的全市控烟大会确定了《武汉市公共场所控制吸烟工作方案》。按照《方案》，全市党政机关室内公共场所、医院室内公共场所、影剧院、网吧、宾馆、饭店、学校室内公共场所、公共交通工具共八大类公共场所全面禁止吸烟。长期受二手烟、三手烟之害的人们健康困扰将消除。而烟民们，要么戒烟，要么记得寻找室外吸烟区。

医院：禁烟写入入院须知

专项行动目标：医院室内公共场所100%禁烟。

具体要求：医院有控制吸烟考评奖惩制度且落到实处；医院控制吸烟监督员和巡查员能起到劝阻吸烟的作用；单位内有2种以上控制吸烟宣传材料；开展2次以上控制吸烟大众宣传活动；将控制吸烟内容纳入入院须知；戒烟门诊的医生能够熟练掌握戒烟咨询技巧，提供戒烟服务；达到《武汉市无烟医疗卫生机构标准》。

网吧要无烟味学校无烟头

专项行动目标：影剧院、网吧、宾馆、饭店、学校室内公共场所全面禁烟。

具体要求：室内做到无人吸烟、无烟味、无烟头；有控制吸烟制度和实施措施；室内场所没有吸烟区域、吸烟室及吸烟工具；场所入口处有明确提示进入无烟场所的标识，场所内所有区域有明显的禁烟标识；设有控制吸烟监督员，对场所内的吸烟行为进行劝阻；所属区域内无烟草制品销售，无烟草广告，无烟草赞助与促销活动；合理设置室外吸烟区，有明显指引标识。

公共交通工具全面禁烟。车身不得设置烟草广告标识；建立巡视员的监督机制。

控烟行动分四个阶段进行

自2018年7月1日起，以全市党政机关、事业单位、医院、学校、宾馆、餐饮及影剧院、网吧等公共场所为重点，开展为期半年的控制吸烟专项行动，分四个阶段。

第一阶段：2018年6月底至7月10日为部署阶段。全市召开工作会议，安排部署控制吸烟专项行动。各区、各部门结合实际制订具体实施方案，成立专项工作组，启动专项行动。

第二阶段：2018年7月11日至8月31日为自查自纠，限期整改阶段。各区、市级各相关部门对照控制吸烟标准开展自查自纠，制订管理制度，开展宣传培训，组织监督检查。

第三阶段：2018年9月1日至10月30日为集中行动阶段。组织动员全市党政机关全面开展控制吸烟监督检查，各部门开展控制吸烟督查，查处一批责任单位和责任人，在社会上形成有效震慑。

第四阶段：2018年11月1日至12月31日为巩固成果，实现长效化管理阶段。实施经常性巡回监督检查，重点是建立全市控制吸烟长效化管理机制，将控制吸烟工作与文明单位创建、卫生单位创建相结合，与绩效管理相结合。

14个部门联合社会各方合力攻坚

我市15岁及以上成人目前吸烟率为25.8%，高于北京、青岛、上海。控烟工作涉及全市各类公共场所单位超10万户，烟民200余万人。武汉经济繁荣，流动人口数量庞大。公共场所控烟专项行动将是一场极其艰巨的攻坚战。

专项整改工作将本着依法依规与自律引导结合、政府主导与社会参与结合、主体责任与行业监管结合等原则，通过出台相关公共场所控烟法规等措施，努力形成政府主导、社会监督、公众参与、齐抓共管的良好控烟氛围。

专项行动涉及市卫生计生、教育、公安等14个部门。各相关部门为成员的公共场所控烟专项工作领导小组，办公室设在市卫生计生委，统筹推进控烟工作。市直机关工委、市文化局、市食药监局、市旅游委、市教育局等部门设控烟工作专班，共同开展控烟工作。各新闻媒体也将积极推进控烟新闻宣传和社会发动。

来源：长江日报

责任编辑：张申