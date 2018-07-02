国企老总忏悔录:为色欲贪腐 被查前妻子刚怀二胎

原标题：贵阳一国企老总忏悔录曝光：为色欲贪腐，被查前妻子刚怀二胎

2016年2月26日，对贵阳金阳新区建设投资集团拆迁安置有限公司（简称金阳公司）副总经理蔡雷来说，是人生中最阴暗的一天。这一天，蔡雷因涉嫌严重违纪，被组织立案审查。

对抗审查 闭口不说妄想脱罪

2016年初，贵阳市纪委收到贵州省纪委转交线索，反映国家审计署在审计金阳拆迁公司一个拆迁业务过程中发现的可能存在重大的失职渎职问题的线索。

贵阳市纪委立即组织对该线索进行调查。对现有信息进行研究后，认为这其中不仅涉及拆迁过程中的渎职问题，可能还存在其他违纪违法行为。通过对相关人员进行排查、对蔡雷的银行账户进行查询、将蔡雷的家庭收入与其名下的房产地产进行比对后，发现蔡雷的家庭收入与其所有的房产车产明显不符。

后经市纪委执纪审查专题会议研究，报市委同意，成立专案组对蔡雷涉嫌严重违纪问题立案审查。

蔡雷被带到工作点后，专案组同志多次找他谈话，希望他向组织坦白，将自己的违纪事实交代清楚。面对专案组同志细致的组织政策引导、专业的党纪法规宣讲、耐心的亲情道德感化，蔡雷却练起了“闭口禅”，始终不肯开口认罪。

原来，蔡雷对组织审查颇有“研究”——“其实在外面的时候，我也见过别人被‘双规’，听别人说过，大家都说进去之后不要说，总结下来四个不说的理由。一是只要我不说，组织抓不到线索就拿我没办法；二是一旦我说了，就等于承认了自己的违纪事实，就会坐牢；三是‘双规’有时间限制，只要我坚持不说，到时间就会放我出去；四是以前拿过我‘好处’的朋友和我‘上面的人’会想办法让我出去。”蔡雷这样交代他的“心得体会”。

侥幸心理，认为“查谁也查不到我”，坚信“只要我不说，即便查也查不出什么”，甚至寄希望于那些和自己有不正当经济往来的人，是贪官的“小算盘”。可他们没有认识到，若要人不知，除非己莫为。只要做了违法乱纪之事必定会留下痕迹，在无禁区、全覆盖、零容忍，坚定不移“打虎”“拍蝇”“猎狐”的反腐态势下，任何人以身试纪，必然会受到党纪的处罚。

色欲物欲无底洞 背叛家庭下场悲

雁过留声，罪过留痕。

在对蔡雷的银行账户进行调查时，专案组发现他长期给一名重庆女子汇款，几年间汇款数额累计近90万元。虽然蔡雷辩称这些钱是借给朋友的，但循着这个疑点对其办公室进行细致搜查后，发现了一张可疑的存储卡。通过数据分析和恢复，蔡雷和那名重庆女子的合照现出原形。当专案组同志将这些本来已经删除的照片拿到蔡雷面前时，他原本抱有幻想的侥幸心理瞬间崩溃。

在铁一般的证据面前，蔡雷如实交代了自己的违纪违法行为。他还承认，在2008年至2015年期间，与重庆某女长期保持不正当男女关系，并多次通过汇款等方式给其人民币90余万元。“我对不起跟了我15年的妻子，多年来妻子一直对我默默地支持，在我背叛家庭时，忍住悲痛，把我拉回家中，不计前嫌、宽宏大量，依然用她的善良和温情感化着我。”

在蔡雷被立案调查前不久，他的妻子刚怀上二胎。真是令人唏嘘！

终于，他深深忏悔了对家庭的背叛，对妻子的亏欠。

然而一切为时已晚。幸福美满、让人羡慕的家庭，被蔡雷的贪欲一手毁灭。

原本是命运的宠儿。蔡雷毕业后就进入金阳公司，通过努力工作和出色表现，逐渐成长为企业的领导干部。随着职务的升迁和人际交往的增多，逐渐放松了对自己的要求和管束，他拿着30万的高额年薪却不满足，热衷追求着“更高品质”的物质生活，在金钱和美色的诱惑中，迷失了初心，放纵了私欲，违反了纪法，最终将自己送进了监狱，将美满的家庭弄得支离破碎。

以权谋私失忠诚 失职渎职无担当

“随着对拆迁业务的不断熟悉，金阳新区发展的加快，业务量不断增大……我察觉到，跟村民买栋房屋，遇到拆迁就能轻松获利。”

2013年，盘江房地产开发项目和万达广场项目的房屋征收工作先后启动，金阳拆迁公司负责实施项目建设范围内的房屋征收工作。蔡雷在工作中获知该征收范围的超面积部分房屋补偿标准提高的消息后，随即安排被征拆范围内的村民陈某在上麦村为他收购了近2000平米的无证房，并找到上麦村村民户头顶户。蔡雷还安排公司工作人员制作了上述无证房的平面图、现场勘查表、补偿协议等拆迁补偿资料，并安排其亲属作为拆迁代办人领取拆迁补偿款。每次通过农房买卖获得拆迁补偿后，获利都会多分一点给“合作”的农户。

蔡雷将国家征拆资金当成自己的“盘中肉”，通过上述手段骗取征收补偿款共计690余万元。

眼里只看到私利，对工作自然就不认真不上心。蔡雷负责贵广快铁项目金阳段征地拆迁时，不认真履行职责，对某被拆迁企业提供的停工停产损失、合同违约损失等依据材料没有进行认真核实，就在补偿协议书签字认可了补偿金额，同意支付拆迁补偿费，导致被拆迁企业通过弄虚作假方式骗取国家资金66 4.28万元，造成国有资产巨额损失。

从案发前销毁证据、被立案调查后的“四个不说”到后来积极配合调查，蔡雷说：“组织以国家作为后盾，能调动的人力物力资源是我无法想象的。”唯有坦白违纪事实、真心悔过才是唯一出路；唯有相信组织、依靠组织，才能找到最大的“靠山”。

[忏悔书]

我知道回不了家了，将告别正常的社会生活，进入生命中最艰难的旅途。

刚开始，我还心存侥幸，闭口不谈自己的问题。随着调查的深入，及组织的关心，我慢慢有了新的认识和理解，对“说”与“不说”也有了新的认识和理解。

一“不说”，不说组织拿我没办法，只要不承认，别人说我收了钱也没用；二“不说”，不说“双规”是有时限的，只要不说扛得住时限，到时自然会放人，说了是往自己身上扣屎盆子；三“不说”，确实违了法纪，说出来也是死路一条，反正都要坐牢有什么好说的；四“不说”，我上面有人，领导肯定会来救我，他也收了我的钱，得了好处，我出不去，他比我更急。

看上去“四个不说”都有道理，依据充分。但是，首先论“一不说”，要明白组织的力量是无比强大的，所能动用的资源远远超出我们的想象。当你看到大量的事实证据，证人证言，甚至违纪的时间、地点、违纪内容都准确无误时，你真的会感觉无言以对、渺小无比，甚至会觉得瞎话都不知道怎么编。会懂一个成语“事实胜于雄辩”，还能不说吗？

接着论“二不说”，违纪违法的人，思想压力很大，不可能心如止水，安静的空间里会压得你无法呼吸。心无一刻能安静下来，你仿佛就像净水里一支被困的蜻蜓怎么也飞不起来。当你把精彩的一生，甚至你的家人、朋友、同事的事情全部想完了几遍，你还能想什么。接下来你会希望组织跟你说话，该说什么你比谁都清楚，已经想透了。

然后再论“三不说”，俗话说“人在做、天在看”，你确实违反了法纪，迟早会、必须会受到处罚。一旦国家机器启动，会感到上天无路、入地无门，你所说和不说的都将会成为你量刑的砝码，无任何回旋余地。人们常说“好 死不如赖活着”，对有“三不说”思想的人，一句话：“好死不如歹死好。”

最后论“四不说”，在党的十八大后这场前所未有的反腐风暴下，再也没有动不了的“铁帽子王”，打不动的“大老虎”。随着周永康等人一批批倒下，试想所说的上面有人的“上面”能上到哪个级别。只怕是别人听见你进了工作点，首先就撇清与你的关系，要么就主动找到党组织说明情况争取立功。

所以说，既然坚定了作为党和国家的一名干部，就要两袖清风，守得住清贫，耐得住寂寞。

如今，即将面对法庭的审判，我只能默默地忏悔。

对不起父母多年的培养和教育，父亲去了天堂，如今留下母亲孤身一人，独自在家默默承受这样的打击，不知她是否能挺住。68岁的她盼儿归家时，必定老泪纵横、悲痛欲绝，也不知道我是否还有机会给她守孝送终。

对不起跟了我15年的妻子，多年来妻子一直默默地支持我，搞好后勤保障，心地善良、体贴关爱。在我背叛家庭时，忍住悲痛，把我拉回家中，不计前嫌、宽宏大量，依然用她的善良和温情感化着我。

对不起我未成年的孩子，我一直是他的偶像，我是他最喜欢的人，家里有好吃的都要留给我，会主动帮我夹菜，问寒问暖，听话懂事，做什么事情都以我为榜样，连穿衣说话都模仿我，我真是舍不得离开他啊。如今成为罪人的我，有何颜面面对他？不知儿子长大后是否会原谅我、会接受我？当我的身份影响到他的前途时，是否会恨我？泪已流干，追悔莫及啊！

写到此处，觉得笔有千斤重，无法提起……

我已经无法再忏悔下去，“对不起”一词是多么的苍白，我还能对不起谁？还对不起自己，对不起自己的寒窗苦读，对不起自己的远大理想，对不起自己的青春年华，对不起自己的未来——我还有未来吗？我敢想未来吗？

责任编辑：张申