柯文哲：一选举就惨了 马上祖宗八代都被挖出来

原标题：柯文哲：台湾政治搞得人人犯法 只要参选祖宗八代都被挖出来

中国台湾网7月2日讯 据台湾“中时电子报”报道，国民党新北市长参选人侯友宜身陷文大宿舍风波，对此，台北市长柯文哲2日说：台湾政治常常搞得每个人都犯法，不选举就没事，一选举就有问题。

柯文哲2日受访表示，市长室会议正在讨论文化大学宿舍要怎么解决，“我们还没讨论完，单单当年那张建照倒底怎么发的，现在都讲不清楚”；他表示，后来发现，公务员也不会明显违法，一定是游走法律边缘，好的法治国家或地区会依法行政，是就是、不是就不是，“坦白讲，这就是我们要改变的政治文化。”柯文哲说，如果2012年李庆元检举时我们没有处理，现在又过了6年，这6年对侯友宜来讲没有开罚就是合法，“如果6年后突然给他说你不合法，天啊，这6年是怎么回事？”

柯文哲说，台湾政治常常搞得每个人都在违法边缘，不选举的话就安居乐业，一选举你就惨了，“所以你要是不知道你做过什么坏事，去报名选举就可以，马上祖宗八代都被挖出来。”（中国台湾网 娟子）

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