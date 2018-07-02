原标题：河北廊坊大厂：暂停办理个人之间不动产抵押业务

新京报快讯（记者张建）今天（7月2日），廊坊市大厂县国土局相关工作人员向新京报记者证实，该局不动产登记部门于7月1日发布了《关于暂停个人之间不动产抵押业务的通知》（以下简称通知），通知明确，暂停办理个人之间不动产抵押业务。

该通知显示，依据《廊坊市人民政府办公室关于进一步促进全市房地产市场平稳健康发展的实施意见》，为防止突破限购政策，以个人不动产抵押形式变相炒房，经研究，自2018年7月2日起至限购政策解除前，暂停办理个人之间不动产抵押业务。

对此，中原地产首席分析师张大伟认为，大厂作为环京最典型的城市，执行3年限购，因不能补社保，市场降温明显，市场目前成交量少，但其中大多数都是属于抵押方式，或者分期付款的方式进行交易。目前，北三县很多购房为了躲避限购，利用房屋抵押登记的形式确定房产交易。

张大伟进一步分析，这一政策将很快拓展到全北三县，影响会很大。从政策预期看，最近，房地产调控将有一轮全面收紧，“房住不炒”依然是调控的主要方向。结合最近多城市发布限制企业购房，叠加大厂的限制个人抵押新规可以看出，房地产调控在过去一年多的全面“五限”下开启加码补漏洞阶段，市场有望出现退烧现象。

编辑：马小龙 王晓琳 校对：范锦春

责任编辑：吴金明