江西浮梁发生3.6级地震 九景衢皖赣铁路限速运行

原标题：江西浮梁发生3.6级地震，九景衢、皖赣铁路限速运行

7月2日9时55分，江西景德镇市浮梁县发生3.6级地震，震源深度5千米。为确保列车运行安全，地震发生后，中国铁路南昌局集团有限公司迅速启动预案，对途经九景衢、皖赣铁路运行的动车组、普速旅客列车及货物列车实行限速运行，并组织人员全力排查线路、设备情况。旅客朋友可留意站车公告或致电12306客服热线查询，及时掌握最新资讯，合理安排行程。

责任编辑：吴金明