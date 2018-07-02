这位副省级城市区委书记拟任区长 为何还属提拔？

原标题：副省级城市的区委书记，拟任区长

来源： 长安街知事

日前，福建省委组织部发布的一份任前公示引发关注。

在拟提任正厅级领导职务人员名单中，现任厦门市思明区委书记的游文昌，拟任厦门海沧台商投资区党工委副书记、管委会主任，提名为海沧区区长候选人。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，从区委书记到区长，游文昌之所以还属提任情形，是因为投资区为正厅级建制。

官方简历显示，现年50岁的游文昌是福建龙岩人，曾在厦门市人大工作，后外放至鼓浪屿区任副区长，历任火炬高技术产业开发区管委会副主任、翔安区区委副书记等职。2011年6月，游文昌升任思明区委书记。

任职公示发布后，有外地的小伙伴疑惑：从区委书记到拟任区长，为何游文昌还属于提拔的情形？

这要从海沧台商投资区说起。众所周知，厦门为副省级城市，区委书记、区长一般为副厅级，但海沧有些特殊。作为1989年5月经国务院批准设立的国家级开发区，海沧台商投资区为正厅级建制。这就与一些开发区只是党政领导高配的情形不同。

故而，目前担任投资区党工委书记、海沧区委书记的林文生还是厦门市委常委，行政主官孟芊曾任厦门市发改委主任，2016年获提拔为正厅级，即担任管委会主任、海沧区长。

甚至在2013年，海沧曾出现“一区4正厅”的情形：党工委副书记黄锦坤、管委会副主任周威榕也获明确为正厅级。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，除了投资区的党政主官，厦门还有一些较为特殊的职位为正厅级。比如厦门海事法院、厦门海关、厦门出入境检验检疫局、厦门出入境边防检查总站，均属正厅级机构。

实际上，游文昌赴海沧履新并不会感到陌生，因为早在2002年至2006年初，他就曾在位于厦门的国家级高新区——火炬高技术产业开发区任管委会副主任。

此外，游文昌之所以在担任思明区委书记之外，还兼任了鼓浪屿风景名胜区管委会党工委书记，是因为该风景区上一任党工委书记为曹放于2014年外调，目的地正是海沧，即任投资区管委会副主任、区委副书记。

需要提醒的是，与游文昌一同获提拔公示的还有泉州副市长、市公安局长卢炳椿，他拟提名为厦门市副市长人选。公开资料显示，1961年10月出生的他一直在公安系统工作。

而就在10天前，时任厦门副市长、公安局局长的林锐进京，出任公安部党委委员、部长助理。

责任编辑：余鹏飞