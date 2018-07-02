原标题：揭秘黄兴国背后的男人们：敛财总动员 贪腐兄弟帮

近日，天津落马的10名厅局级干部的相关案情首次被披露。

这些落马官员中有3人的案情与原天津市委代理书记、市长黄兴国有关。黄兴国，是因中央巡视“回头看”而倒台的正部级高官之一。他，立山头、搞宗派、建圈子，培植私人势力，严重破坏了党内政治生活，损害了当地政治生态。他也算是天津圈子文化形成的罪魁祸首。为了攀附黄兴国，进入他的“朋友圈”，3名落马官员各有招数，有给黄兴国送酒送钱的，还有给黄的父母送药送礼的。

段宝森，曾任天津国土房管局副局长、城建投资集团总经理。他羡慕圈子文化，为寻求个人升迁，一直想搭上高层领导。一次偶然机会他结识了黄兴国的弟弟，由此接近了黄兴国的圈子，连续4年到黄兴国老家拜年送礼，其真实目的就是为了得到黄的赏识和重用，从而攫取更大利益。

时任宁河区委书记的罗福来曾针对圈子文化义正辞严提出要求，谁曾想他自己正是“圈内人”。黄兴国到天津市武清区调研时，认识了时任区长的罗福来。一次，黄兴国通过秘书找到罗福来表示自己父母只认某个品牌的药品和保健品。自此，罗福来发现接近黄的机会，多次以给黄兴国父母送药的名义去黄老家送款送物，并先后借汇报工作之名，送上和田玉、名贵字画等“小”礼物。罗福来除了加入了黄兴国的大圈子，还潜心经营着自己的“朋友圈”。令人觉得讽刺的是，他有个所谓的收钱原则：对于不熟悉、不放心的人坚决不收任何礼金和礼物，对于信任的、熟悉的人则是办事收钱。其子婚礼时，其“朋友圈”的人送的100万元他爽快收下了，但是非朋友圈的人送的100万元他坚决退回，最后只收了5000元。虽然罗福来看似小心谨慎，步步为营，但终是作茧自缚，到头来“机关算尽太聪明，反误了卿卿性命”。

其实，圈子文化本质上是宗派主义、山头主义的体现，是一种病态政治文化，严重败坏政治风气。如果不及时加以纠正，必会对国家政治生态造成巨大破坏。因此，要坚决反对圈子文化，铲除圈子文化这颗毒瘤。首先，要警钟长鸣，加强共产党员党性教育，补足精神之“钙”。同时，需要完善相关制度、立好规矩，扎紧管党治党的制度笼子，让权力在阳光下运行。还要做好监督，实现监督全覆盖。对于发现的“圈中人”则要以零容忍的态度，发现一起查处一起。只有让圈子文化没有市场和生存土壤，我们的政治生态才会更清更正。（文/李沐梓）

责任编辑：桂强