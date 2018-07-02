维托里诺当选国际移民组织总干事 外交部：欢迎

原标题：葡萄牙人维托里诺当选国际移民组织总干事 外交部：欢迎
[环球网综合报道]2018年7月2日外交部发言人陆慷主持例行记者会，有记者问道，6月29日，国际移民组织选举下一任总干事，葡萄牙提名候选人维托里诺当选。请问中方有何评论？
陆慷回应称，中方欢迎葡萄牙前副总理维托里诺先生当选国际移民组织下任总干事。维托里诺先生经验丰富，资历深厚，是出任国际移民组织下任总干事的合适人选。中方相信，维托里诺先生在担任总干事期间，将带领国际移民组织为促进全球人口有序流动作出重要贡献。中方将继续支持和配合国际移民组织总干事的工作。
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