阿贡火山再喷发 外交部：尚未出现中国游客滞留

原标题：巴厘岛阿贡火山再次喷发 外交部：尚未出现中国游客滞留情况

据报道，巴厘岛阿贡火山再次喷发，岛上的伍拉莱国际机场临时关闭，446个航班及7万多名旅客受到影响。在今天（2日）的中国外交部例行记者会上，有记者问及有多少中国游客在该机场滞留。对此，发言人陆慷介绍，根据目前掌握的情况，尚未出现中国游客因此次阿贡火山喷发在巴厘岛滞留情况。

陆慷表示，当地时间29日，受巴厘岛阿贡火山喷发影响，巴厘岛伍拉莱国际机场临时关闭约12个小时。中国外交部和驻登巴萨总领馆对此高度重视，第一时间启动应急机制，及时通过领事服务网、领事直通车微信公众号、领事之声微博和中国驻登巴萨总领馆网站、微信等连续发布消息，介绍机场关闭和开放情况，提醒中国游客在巴厘岛活动期间切勿前往火山周围区域。中国驻登巴萨总领馆与有关航空公司和旅行社密切沟通，切实做好中国游客协助工作。

陆慷表示，由于当地政府对火山喷发仍有预警，建议近期赴巴厘岛的中国游客及时关注相关信息，妥善安排行程，注意自身安全。（央视记者 赵晶）

责任编辑：桂强