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外交部：中方热烈祝贺洛佩斯当选墨西哥总统

外交部：中方热烈祝贺洛佩斯当选墨西哥总统
2018年07月02日 16:04 央视新闻
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　　原标题：外交部：中方热烈祝贺洛佩斯当选墨西哥总统

　　据今日上午消息，墨西哥国家复兴运动党候选人安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔赢得总统选举。在今天（2日）的中国外交部例行记者会上，发言人陆慷表示，中国和墨西哥是好朋友、好伙伴。中方热烈祝贺洛佩斯先生当选墨西哥总统。相信在他领导下，墨西哥将不断取得国家发展新成就，并继续在国际和地区事务中发挥重要作用。

　　外交部发言人 陆慷：墨西哥是拉美地区大国和重要新兴市场国家，中墨是全面战略伙伴。中方高度重视发展中墨关系，愿同墨方一道，增进互信，深化合作，促进各自发展，造福两国人民，为国际社会贡献正能量。（央视记者 赵晶）

责任编辑：桂强

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