受暴雨影响 四川多条高速部分站口关闭

原标题：受暴雨天气影响 四川多条高速的部分站口关闭
央广网成都7月2日消息（记者贾宜超）记者从四川省交通厅高管局了解到，受暴雨天气影响，目前四川有多条高速的部分站点关闭。
其中，G4201成都绕城高速，双流C站入口、成新蒲站入口关闭。北新站、货运站往外环方向入口，对货车实行交通管制。
G4202成都第二绕城高速，濛阳站、科学城站、花源站、三江站至清流站入口关闭。成温邛、成灌、成彭互通立交关闭。
G76厦蓉高速，成渝段，成都站入口、以及简阳站至龙泉站往成都入口关闭。
G0512成乐高速，青龙站到青神神入口禁止货车通行；夹江站、观音滩站、乐山站入口对货车实行间断放行；乐山北站入口因计重设备故障，禁止货车通行；另外乐山北站出口，受积水影响，关闭。
G5012恩广高速，广巴段，东坝站、龙潭站、旺苍西、旺苍东站入口仍然关闭。
G5京昆高速，成雅段，双流北、双流南、新津东、新津南站入口关闭。回龙站、寿安站往成都方向入口关闭。蒲江站对货车实行管制，小车可以通行。雅安东站入口关闭。
G5京昆高速，成绵段，新都站至德阳站，对货车实行交通管制，绵广段，黄许至金山站、绵阳站至江油站入口关闭。
G5013渝蓉高速成都段因暴雨，目前关闭成都站、龙泉站、洛带站入口。
G4216仁沐高速，仁寿站，钟祥站、慈航站入口关闭。
G93成渝环线高速，绵遂段，仙海站、松垭站入口，对货车实行交通管制，小车可以通行。三台站、花园站往绵阳方向入口关闭。
乐山绕城高速，全福站、通江站入口关闭。
S4203简蒲高速，全线入口关闭。
S8邛名高速，因积水较深，平乐站入口关闭。
S1成绵复线高速 马牧河站至什地站入口关闭。
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