十三届全国人大常委会第四次会议7月9日举行

原标题：十三届全国人大常委会第四次会议将于7月9日至10日在北京举行
十三届全国人大常委会第八次委员长会议7月2日在北京人民大会堂举行。全国人大常委会委员长栗战书主持会议。会议决定，十三届全国人大常委会第四次会议7月9日至10日在北京举行。
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