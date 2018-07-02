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陕西发布暴雨黄色预警 警惕滑坡泥石流等灾害

陕西发布暴雨黄色预警 警惕滑坡泥石流等灾害
2018年07月02日 16:16 央视新闻
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　　原标题：陕西发布暴雨黄色预警 警惕滑坡泥石流等地质灾害

　　陕西省气象台2018年7月2日发布暴雨黄色预警：受低涡切变影响，7月1日09时至2日09时汉中东南部已出现100毫米以上的降水。

　　预计7月2日白天到晚上汉中地区、安康西部、商洛西部、关中南部仍将出现50毫米以上的降水，汉中南部局地可达100毫米以上。强降水影响区域滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害，山洪和中小河流洪水气象风险等级高。（央视记者 李志）

责任编辑：桂强

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