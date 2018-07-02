外媒又炒大陆“窃取”台湾技术 事实真的如此？

原标题：外媒又炒大陆“窃取”台湾技术，专家：台湾技术不占优势

[环球时报-环球网 报道 记者 邢晓婧]据《华尔街日报》1日报道，台湾占据全球半导体产业份额的2/3，但在科技战争中的地位却是零，其原因在于“台湾的科技秘密遭到中国（大陆）的攻击”。中国大陆公司为打入半导体市场，被指控利用台湾公司的员工，并窃取台湾公司数据。这种论调对一些台湾媒体来说已算“老生常谈”，那么事实真的如此吗？

台湾当局官员和公司高管表示，台湾制造商为包括苹果公司和高通公司在内的美国大公司制造芯片，中国大陆有意针对台湾地区，既在于把台湾看成分离省份，又在于追求自身战略目标——减少对外国供应商的依赖。

文章称，2013年的技术盗窃案为8起，去年上升至21起。出于政治原因，台湾当局和律师并未起诉大多数被认为是最终受益人的中国公司。报道还称，虽然中国生产世界上大部分的智能手机和电脑，但用来提供内存的半导体几乎全部需要进口。中国去年为进口芯片花费2600亿美元，比石油花费高出60%。中国希望今后可自行生产40%的芯片，超过目前的4倍。有台湾当局官员说，北京正在大力吸引海峡两岸的企业和工程师，甚至给出5倍薪水，有时还诱使新招募的员工给他们带去新的设计蓝图。

台湾当局司法部门“调查局”官员林伟诚（音译：Lin Wei-cheng）说，“中国的猎取行为越来越严重了，我们毕竟是同一种族，地理位置接近，方便沟通，而且台湾有专业知识。”据《华尔街日报》分析，台湾最近10起技术相关的诉讼案件中，9起与中国大陆公司有关。

上海社科院台湾研究中心主任盛九元2日接受《环球时报》记者采访时称，在全世界的科技发展领域当中，通过企业合作，购买专利，引进人才是一种常态，没有哪家企业完全依靠独立研发。所谓发展本身就是相互沟通，相互学习的过程，不能因此就说大陆窃取了台湾的数据混淆视听。而且，在转型升级的过程当中，大陆企业对于研发的投入程度之大往往被忽略了。盛九元说，中国大陆对于科技研发的投入比重几乎与世界发达国家持平，约占GDP的2.5%至3%。比如华为每年投入超过100亿美元用于研发，可很多人对于大陆这方面的努力视而不见。

盛九元告诉《环球时报》记者，整个半导体产业十分复杂，在一条完整的产业链当中，台湾目前所谓的技术主要体现在制造程序领域，他们比较懂得如何利用最低的成本生产出最高质量的产品。但这并非原创性技术，别人通过实践和经验积累一样可以摸索出来。纵观半导体行业，盛九元表示，技术主要掌握在美国手中，关键设备掌握在日本和德国手中，台湾只是在加工过程中有着较为丰富的经验，并不具备明显的技术优势。

责任编辑：桂强